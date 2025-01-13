Hyundai представила свой инновационный цифровой дисплей — Finance.ua

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Hyundai представила свой инновационный цифровой дисплей

Технологии&Авто
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Hyundai представила свой инновационный цифровой дисплей
Hyundai представила свой инновационный цифровой дисплей
На выставке CES 2025 в Лас-Вегасе Hyundai Mobis представила свою инновационную разработку — цифровое лобовое стекло с интегрированной системой проекции. Эта технология, являющаяся усовершенствованным вариантом Head-Up Display (HUD), обещает перенести взаимодействие водителя с автомобилем на совершенно новый уровень.
Новое цифровое стекло Hyundai сочетает прозрачность на уровне 90% с возможностью отображения информации непосредственно на лобовом стекле. Среди данных, доступных для проекции: навигационные маршруты, информация о погоде, данные с камер, в частности слепые зоны, а также предупреждения о дорожных условиях, например, обозначение ям или других препятствий.
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Система использует дополненную реальность, позволяя выключать ненужные зоны экрана, чтобы свести к минимуму отвлечение водителя. Технология предназначена не только для повышения безопасности, но и для удобства: например, при зарядке электромобиля она может воспроизводить видео или показывать мультимедийный контент.
Hyundai подтвердила, что серийное производство этого лобового стекла начнется в 2027 году, и они будут доступны на массовом рынке.
Конкуренция в сегменте HUD растет. Как сообщают СМИ, BMW ранее представила iDrive Panoramic HUD, однако решение Hyundai предлагает более широкий функционал благодаря интеграции данных с камер и использованию настоящей дополненной реальности, что делает управление интуитивным и безопасным.
По материалам:
Ampercar
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