Hyundai показала более доступную альтернативу роскошным Bentley и Maybach (фото) — Finance.ua

Hyundai показала более доступную альтернативу роскошным Bentley и Maybach (фото) 10.01.2025, 00:09 — Технологии&Авто

Hyundai показала более доступную альтернативу роскошным Bentley и Maybach (фото)

Genesis GV80 Coupe получил особую версию One of One. Премиальному кроссоверу от Hyundai придали шика.

Об авто рассказали на сайте Genesis.

Линейка One of One — эксклюзив от Hyundai. Это программа персонализации, призванная сделать модели Genesis более роскошными.

Новый Genesis GV80 Coupe One of One позиционируют как более доступную альтернативу дорогим Bentley и Maybach. Внешне купе-кроссовер отличается двухцветной окраской и особыми колесными дисками.

Салон Genesis GV80 Coupe One of One украшен дорогой синей кожей и карбоном. Комплектация кроссовера максимальная, то есть четырехзонный климат-контроль, сканер отпечатков пальцев, парковочный автопилот с дистанционным управлением, электропривод, подогрев и вентиляция сидений.

Характеристики Genesis GV80 Coupe One of One не раскрывают. Как известно, стандартный купе-кроссовер в топовых версиях предлагают с 3,5-литровыми V6 твин-турбо на 380 и 415 сил. Он оснащен 8-ступенчатым автоматом и полным приводом.

Фокус По материалам:

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