Hyundai показала более доступную альтернативу роскошным Bentley и Maybach (фото) — Finance.ua
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Hyundai показала более доступную альтернативу роскошным Bentley и Maybach (фото)

Технологии&Авто
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Hyundai показала более доступную альтернативу роскошным Bentley и Maybach (фото)
Hyundai показала более доступную альтернативу роскошным Bentley и Maybach (фото)
Genesis GV80 Coupe получил особую версию One of One. Премиальному кроссоверу от Hyundai придали шика.
Об авто рассказали на сайте Genesis.
Линейка One of One — эксклюзив от Hyundai. Это программа персонализации, призванная сделать модели Genesis более роскошными.
Новый Genesis GV80 Coupe One of One позиционируют как более доступную альтернативу дорогим Bentley и Maybach. Внешне купе-кроссовер отличается двухцветной окраской и особыми колесными дисками.
Салон Genesis GV80 Coupe One of One украшен дорогой синей кожей и карбоном. Комплектация кроссовера максимальная, то есть четырехзонный климат-контроль, сканер отпечатков пальцев, парковочный автопилот с дистанционным управлением, электропривод, подогрев и вентиляция сидений.
Hyundai показала более доступную альтернативу роскошным Bentley и Maybach (фото)
Характеристики Genesis GV80 Coupe One of One не раскрывают. Как известно, стандартный купе-кроссовер в топовых версиях предлагают с 3,5-литровыми V6 твин-турбо на 380 и 415 сил. Он оснащен 8-ступенчатым автоматом и полным приводом.
По материалам:
Фокус
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