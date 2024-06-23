Компания Apple планирует выпустить более тонкие версии устройств — Марк Гурман Сегодня 03:01 — Технологии&Авто

Компания Apple планирует выпустить более тонкие версии устройств — Марк Гурман

Apple планирует выпуск более тонких версий Macbook Pro, Apple Watch и iPhone. Слухи о выходе более тонкого iPhone стали циркулировать еще в прошлом месяце.

Об этом сказал Марк Гурман, пишет Engadget.

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По словам Гурмана, компания находится на пороге открытия «нового класса устройств Apple, которые должны быть самыми тонкими и легкими продуктами в своих категориях по всей индустрии технологий».

Ссылаясь на собственные источники, Гурман говорит, что более компактный iPhone может появиться уже в 2025 году с появлением линейки iPhone 17. Для остальных устройств, указанных в отчете, еще нет графика выхода более тонких версий.

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Ожидается, что будущий тонкий iPhone будет дороже текущего iPhone Pro Max и будет иметь экран примерно между размером экрана Pro Max и стандартного iPhone.

Напомним, компания Apple представила систему персонального интеллекта Apple Intelligence, работающую на основе сочетания искусственного интеллекта и персональной информации пользователя.

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