Компания Apple планирует выпустить более тонкие версии устройств — Марк Гурман
Apple планирует выпуск более тонких версий Macbook Pro, Apple Watch и iPhone. Слухи о выходе более тонкого iPhone стали циркулировать еще в прошлом месяце.
Об этом сказал Марк Гурман, пишет Engadget.
По словам Гурмана, компания находится на пороге открытия «нового класса устройств Apple, которые должны быть самыми тонкими и легкими продуктами в своих категориях по всей индустрии технологий».
Ссылаясь на собственные источники, Гурман говорит, что более компактный iPhone может появиться уже в 2025 году с появлением линейки iPhone 17. Для остальных устройств, указанных в отчете, еще нет графика выхода более тонких версий.
Ожидается, что будущий тонкий iPhone будет дороже текущего iPhone Pro Max и будет иметь экран примерно между размером экрана Pro Max и стандартного iPhone.
Напомним, компания Apple представила систему персонального интеллекта Apple Intelligence, работающую на основе сочетания искусственного интеллекта и персональной информации пользователя.
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