Apple снова стала самой дорогой компанией в мире, обогнав Microsoft — Finance.ua
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Apple снова стала самой дорогой компанией в мире, обогнав Microsoft

Фондовый рынок
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Apple снова стала самой дорогой компанией в мире, обогнав Microsoft
Apple снова стала самой дорогой компанией в мире, обогнав Microsoft
Техногигант Apple в среду снова стал самой дорогой компанией мира, сместив с первого места Microsoft.
Об этом пишет Reuters.
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Отмечается, что акции Apple, вырвавшейся вперед в гонке за доминирование в ИИ-индустрии, подскочили почти на 4% до рекордных 215,04 долл., что дает компании рыночную оценку в 3,29 трлн.
Рыночная капитализация Microsoft составляет 3,24 трлн — корпорация отстала от Apple впервые за пять месяцев.
Рост акций произошел на фоне того, что технологический индекс Nasdaq достиг рекордного максимума на новых признаках замедления инфляции.
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Акции Apple прибавили более 7% на предыдущей сессии, на следующий день после того, как компания представила ряд функций с поддержкой ИИ и программных усовершенствований для своих устройств — шаг, который, по мнению некоторых аналитиков, будет способствовать росту продаж iPhone.
Технологический гигант опередил таких конкурентов, как Microsoft и Alphabet, открыв новый этап в ИИ-гонке, пишет Reuters.
По материалам:
Економічна Правда
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