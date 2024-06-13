Apple снова стала самой дорогой компанией в мире, обогнав Microsoft — Finance.ua

Apple снова стала самой дорогой компанией в мире, обогнав Microsoft Сегодня 13:30 — Фондовый рынок

Apple снова стала самой дорогой компанией в мире, обогнав Microsoft

Техногигант Apple в среду снова стал самой дорогой компанией мира, сместив с первого места Microsoft.

Об этом пишет Reuters.

Читайте также Компания Apple представила CarPlay нового поколения

Отмечается, что акции Apple, вырвавшейся вперед в гонке за доминирование в ИИ-индустрии, подскочили почти на 4% до рекордных 215,04 долл., что дает компании рыночную оценку в 3,29 трлн.

Рыночная капитализация Microsoft составляет 3,24 трлн — корпорация отстала от Apple впервые за пять месяцев.

Рост акций произошел на фоне того, что технологический индекс Nasdaq достиг рекордного максимума на новых признаках замедления инфляции.

Читайте также Apple представила систему персонального интеллекта на основе ИИ

Акции Apple прибавили более 7% на предыдущей сессии, на следующий день после того, как компания представила ряд функций с поддержкой ИИ и программных усовершенствований для своих устройств — шаг, который, по мнению некоторых аналитиков, будет способствовать росту продаж iPhone.

Технологический гигант опередил таких конкурентов, как Microsoft и Alphabet, открыв новый этап в ИИ-гонке, пишет Reuters.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.