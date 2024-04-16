Компании владельца Мегабанка задолжали ФГВФЛ более 2,3 млрд грн — Finance.ua

Компании владельца Мегабанка задолжали ФГВФЛ более 2,3 млрд грн Сегодня 15:45 — Фондовый рынок

Компании владельца Мегабанка задолжали ФГВФЛ более 2,3 млрд грн

Основной акционер Мегабанка Виктор Субботин не выполняет кредитные обязательства перед банком по кредитам, выданным группе его компаний.

Поэтому Фонд гарантирования вкладов физических лиц призвал связанных лиц-должников банка безотлагательно вернуться к выполнению их кредитных обязательств.

«При работе Мегабанка на рынке в результате управленческих решений руководства банка был оформлен ряд кредитных договоров и выданы значительные кредитные средства связанным с акционером банка Виктором Субботиным лицам, в частности, группе компаний, в которых он или члены его семьи являются бенефициарами. На сегодня совокупная задолженность по указанным кредитным договорам составляет более 2,3 млрд грн», — заявили в Фонде.

Временная администрация в Мегабанк была введена 3 июня 2022 года, ликвидация банка началась 22 июля 2022-го.

В Фонде утверждают, что должники Мегабанка не выполняют кредитные обязательства по указанным кредитам, не осуществляется погашение ни процентов за пользование кредитными средствами, ни основной задолженности по таким договорам, что продолжает наносить убытки банку, доведенному до неплатежеспособности вследствие принятия рискованных решений и непосредственных действий руководства Мегабанка

«Официальные обращения Мегабанка к заемщикам по поводу необходимости уплаты денежных средств в счет погашения кредитной задолженности по заключенным с банком договорам игнорируются. Все эти действия свидетельствуют о преднамеренном уклонении от выполнения денежных обязательств перед Мегабанком», — считают в Фонде.

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Более того, эти заемщики вместо того, чтобы возвращать свои долги, пользуясь ситуацией в стране, пытаются через суд вывести ликвидный залог путем отказа от дальнейшего исполнения обязательств по ипотечным договорам и отмены обременений, что лишит Мегабанк как кредитора возможности получить удовлетворение своих требований за счет залогового имущества или в случае продажи этих кредитов существенно снизит денежные поступления, которые должны быть направлены на удовлетворение требований кредиторов банка.

«Призываем должников Мегабанка срочно вернуться к исполнению обязанностей по заключенным с банком кредитным договорам, или как можно скорее обратиться в банк относительно рассмотрения вопроса о реструктуризации кредитной задолженности в соответствии с условиями, утвержденными Фондом гарантирования вкладов физических лиц для должников неплатежеспособных банков», — заявили Фонд.

По состоянию на 01.04.2024 г. сумма непогашенных акцептованных требований кредиторов Мегабанка составляет 7,44 млрд грн. Из них 3,52 млрд грн. — требования Фонда по итогам выплаты гарантированного возмещения вкладчикам Мегабанка и в связи с осуществлением процедуры ликвидации банка.

Фінансовий клуб По материалам:

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