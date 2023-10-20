Повторно выставили на продажу пул кредитов физлиц «Мегабанка», — ФГВФЛ Сегодня 10:15

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на повторную продажу пул кредитов физических лиц АО Мегабанк по стартовой цене в 281,6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования, передает Укринформ.

«Пул кредитов физических лиц АО „Мегабанк“ — снова на торгах. Повторная попытка реализовать активы состоится 20 октября. Одним лотом на торги выставлены права требования по 9990 кредитам физических лиц и 2282 позициям дебиторской задолженности», — говорится в сообщении.

Объединенные в пул кредиты классифицируются как неработающие. Еще одним общим признаком активов является место регистрации должников — Восточные и Южные регионы Украины (Николаевская, Одесская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская и Харьковская области).

Общая задолженность по включенным в состав пула договорам составляет 281,6 млн грн, что соответствует начальной цене лота. Далее следует этап закрытых ценовых предложений: остальные участники могут предложить цену выше зафиксированной. Победителем становится тот, кто предложил самую большую сумму.

Как сообщалось, Фонд гарантирования вкладов физлиц ( ФГВФЛ ) запланировал аукцион по продаже второго пула неработающих кредитов физлиц «Мегабанка». Напомним, сумма задолженности украинцев перед ликвидированными банками, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов физических лиц, по состоянию на сентябрь 2023 года составляет 72,5 млрд грн.

Ранее сообщалось, что неплатежеспособные банки, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), в августе 2023 года направили на погашение требований своих кредиторов 554,8 млн грн.

Также писали, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу активы 9 банков на общую сумму 12,8 млрд грн.

Укрінформ По материалам:

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