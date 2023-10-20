Повторно выставили на продажу пул кредитов физлиц «Мегабанка», — ФГВФЛ
Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на повторную продажу пул кредитов физических лиц АО Мегабанк по стартовой цене в 281,6 млн грн.
«Пул кредитов физических лиц АО „Мегабанк“ — снова на торгах. Повторная попытка реализовать активы состоится 20 октября. Одним лотом на торги выставлены права требования по 9990 кредитам физических лиц и 2282 позициям дебиторской задолженности», — говорится в сообщении.
Объединенные в пул кредиты классифицируются как неработающие. Еще одним общим признаком активов является место регистрации должников — Восточные и Южные регионы Украины (Николаевская, Одесская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская и Харьковская области).
Общая задолженность по включенным в состав пула договорам составляет 281,6 млн грн, что соответствует начальной цене лота. Далее следует этап закрытых ценовых предложений: остальные участники могут предложить цену выше зафиксированной. Победителем становится тот, кто предложил самую большую сумму.
Как сообщалось, Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) запланировал аукцион по продаже второго пула неработающих кредитов физлиц «Мегабанка». Напомним, сумма задолженности украинцев перед ликвидированными банками, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов физических лиц, по состоянию на сентябрь 2023 года составляет 72,5 млрд грн.
Ранее сообщалось, что неплатежеспособные банки, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), в августе 2023 года направили на погашение требований своих кредиторов 554,8 млн грн.
Также писали, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу активы 9 банков на общую сумму 12,8 млрд грн.
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