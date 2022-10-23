Коммунальные услуги в съемной квартире: за что не должен платить арендатор — Finance.ua

Коммунальные услуги в съемной квартире: за что не должен платить арендатор Сегодня 16:48 — Личные финансы

Коммунальные услуги в съемной квартире: за что не должен платить арендатор, freepik.com

Оплата за аренду и оплата коммунальных услуг в арендованной квартире — это разные виды платежей с разными адресатами.

Об этом пишет flombu.com.

Плата за аренду — это ежемесячная выплата владельцу жилья установленной суммы за пользование недвижимостью. Оплата коммунальных услуг — это ежемесячные отчисления коммунальным службам за потребление и поставку в квартиру определенных благ: воды, газа, света, отопления и т.д.

Оплата коммуналки при аренде квартиры процедурно ничем не отличается от оплаты коммунальных услуг в квартире, где проживает владелец, — за потребленные блага нужно обязательно и регулярно платить.

Что входит в коммунальные услуги при аренде квартиры

То, что квартира находится в аренде, не освобождает даже частично от уплаты за «коммуналку». Счета за потребленные услуги, разумеется, будут поступать по фамилии владельца квартиры.

К коммунальным платежам в арендованном жилье относятся:

оплата за электроэнергию;

оплата за водоснабжение и водоотвод;

уплата счетов за газоснабжение;

оплата за теплоснабжение (во время отопительного сезона);

квартплата;

плата за вывоз мусора;

оплата за Интернет.

Вопрос оплаты за коммунальные услуги обычно решается в ходе согласования условий аренды жилья. Если арендатор и арендодатель подписывают договор, то эта позиция прописывается в документе.

В противном случае квартирант и владелец дома договариваются об уплате «коммуналки» устно.

Какие коммунальные услуги должен оплачивать владелец квартиры

Если между квартирантом и собственником квартиры есть договоренность о том, что за «коммуналку» платит арендатор, это еще не означает, что владелец квартиры может «повесить» на квартиранта излишние расходы.

1. Арендатор не оплачивает «чужие» долги.

Задолженность за коммунальные услуги, возникшая до заселения съемщика в квартиру, ему не переходит. Такой долг обязан закрыть арендодатель (или предыдущие жильцы).

2. Арендатор платит за то, чем пользуется.

Оплачивать коммунальные услуги по показаниям счетчиков — это для арендатора обязательная процедура. Итак, за использованные свет, газ, воду квартиросъемщик должен заплатить. Что же делать с платежами, которые начисляются от количества зарегистрированных в квартире лиц или площади квартиры, которую квартирант полностью не использует? Да, их должен погасить владелец.

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К примеру, если в квартире прописаны 5 человек, и от этой цифры начисляется сумма за вывоз мусора, арендатор имеет право платить только часть платежа — за себя. Разницу между суммами должен погасить владелец.

Квартплата начисляется с учетом площади жилища. Если арендатор снимает не все жилье, а, скажем, одну комнату из двух, владельцу придется в процентном соотношении прибавлять деньги на квартплату за ту часть недвижимости, которую не использует съемщик. Это же касается отопления, особенно если оно централизованное.

Следовательно, оплата коммунальных услуг в арендованной квартире может входить в сумму по найму жилья или же квартирант платит за «коммуналку» самостоятельно, согласно показаниям счетчиков.

Если же в оплате коммунальных услуг возникают разногласия, арендатор не обязан платить за то, чем не пользуется или что не потребил.

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