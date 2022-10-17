Аренда квартир в Киеве подорожала: сколько стоит снять жилье (инфографика) — Finance.ua

Аренда квартир в Киеве подорожала: сколько стоит снять жилье (инфографика) Сегодня 14:02 — Личные финансы

Аренда квартир в Киеве подорожала: сколько стоит снять жилье (инфографика)

В столице снова выросла средняя стоимость аренды квартир. Так, за период с 16 сентября по 16 октября медиана выросла на 7,59% — с 12 083 до 13 000 грн (+917 грн).

Об этом свидетельствует статистика портала M2bomber

В ТОП-3 самых дорогих районов Киева по стоимости аренды жилья вошли:

Печерский район — в среднем 22 159 грн.



Шевченковский — 16 619 грн;

Оболонский — 15 000 грн.

В соответствии с рейтингом, дешевле всего снимать квартиру в Деснянском районе столицы. Здесь аренда стоит в среднем 8 500 грн.

Немного дороже аренда обойдется в:

Святошинском районе — 9 000 грн;

Днепровском — 10 000 грн;

Подольском — 11 250 грн.

Как свидетельствует статистика, чаще всего 1-комнатную квартиру арендодатели сдают за 7 800 грн. Таких предложений — 15,7% от общего количества проанализированных. Кроме того:

самые распространенные цены для 2-комнатных квартир — 7800 грн и 10 200 грн, по 8,6%;

для трехкомнатных — 10 000 грн (8,7%).

В то же время аналитики отмечают: несмотря на последнее удорожание, в целом аренда квартир в Киеве дешевеет. В частности, за последний год (с 16 октября 2021 года по 16 октября 2022 года) она опустилась на 16,46%, с 15 561 грн до 13 000 грн (-2 561 грн).

Справка Finance.ua:

в общем, жилье под Киевом дешевле, чем в самой столице. Если средняя цена квадратного метра в Киевской области составляет 32 300 грн, то в самой столице за квадратный метр в среднем придется заплатить 48 200 грн;



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