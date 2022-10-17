Аренда квартир в Киеве подорожала: сколько стоит снять жилье (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Аренда квартир в Киеве подорожала: сколько стоит снять жилье (инфографика)

Личные финансы
106
Аренда квартир в Киеве подорожала: сколько стоит снять жилье (инфографика)
Аренда квартир в Киеве подорожала: сколько стоит снять жилье (инфографика)
В столице снова выросла средняя стоимость аренды квартир. Так, за период с 16 сентября по 16 октября медиана выросла на 7,59% — с 12 083 до 13 000 грн (+917 грн).
Об этом свидетельствует статистика портала M2bomber.
В ТОП-3 самых дорогих районов Киева по стоимости аренды жилья вошли:
  • Печерский район — в среднем 22 159 грн.
  • Шевченковский — 16 619 грн;
  • Оболонский — 15 000 грн.
В соответствии с рейтингом, дешевле всего снимать квартиру в Деснянском районе столицы. Здесь аренда стоит в среднем 8 500 грн.
Немного дороже аренда обойдется в:
  • Святошинском районе — 9 000 грн;
  • Днепровском — 10 000 грн;
  • Подольском — 11 250 грн.
Аренда квартир в Киеве подорожала: сколько стоит снять жилье (инфографика)
Как свидетельствует статистика, чаще всего 1-комнатную квартиру арендодатели сдают за 7 800 грн. Таких предложений — 15,7% от общего количества проанализированных. Кроме того:
  • самые распространенные цены для 2-комнатных квартир — 7800 грн и 10 200 грн, по 8,6%;
  • для трехкомнатных — 10 000 грн (8,7%).
В то же время аналитики отмечают: несмотря на последнее удорожание, в целом аренда квартир в Киеве дешевеет. В частности, за последний год (с 16 октября 2021 года по 16 октября 2022 года) она опустилась на 16,46%, с 15 561 грн до 13 000 грн (-2 561 грн).
Аренда квартир в Киеве подорожала: сколько стоит снять жилье (инфографика)

Справка Finance.ua:

  • в общем, жилье под Киевом дешевле, чем в самой столице. Если средняя цена квадратного метра в Киевской области составляет 32 300 грн, то в самой столице за квадратный метр в среднем придется заплатить 48 200 грн;
  • в Украине накануне полномасштабной войны произошел настоящий бум на рынке новостроек. В настоящее время часть строек остановлена (около 33%, по данным ЛУН), а некоторые объекты повреждены. Как будут продавать квартиры в Украине и почему взлетели цены на недвижимость — рассказали эксперты;
  • обстрелы Киева 10 октября рынок аренды жилья воспринимает как шок, непосредственно влияющий на активность и приоритеты арендаторов: количество сделок падает волной, меняются критерии выбора квартир. Что изменилось — читайте здесь.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.