Киевский рынок аренды после обстрелов: как изменились требования к квартирам — Finance.ua

Киевский рынок аренды после обстрелов: как изменились требования к квартирам Сегодня 12:29 — Недвижимость

Киевский рынок аренды после обстрелов: как изменились требования к квартирам

Обстрелы Киева 10 октября рынок аренды жилья воспринимает как шок, оказывающий непосредственное влияние на активность и приоритеты арендаторов: количество сделок падает волной, изменяются критерии выбора квартир.

В то же время, по данным экспертов, шок после 10 октября не сравним с реакцией на 24 февраля, когда началась война и половина киевлян за несколько дней уехали из города. Тогда рынок аренды не работал полтора месяца, рассказала глава Киевского городского отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха, передает The page.

«Это другая реакция на шок. Сейчас массовый выезд киевлян не наблюдается», — подчеркнула эксперт.

Сейчас уезжают за границу или арендуют загородную недвижимость преимущественно семьи, которые не уверены в стабильном отопительном сезоне в столице.

По словам эксперта, реакция на массированные обстрелы будет понятнее через 1-2 недели. Впрочем, по ее словам, уже сейчас можно говорить, что критерии выбора жилья в аренду меняются.

«На второй день после массированных атак на Киев уже было соглашение с переездом из центральной части города на левый берег», — рассказала риелтор.

По словам Елены Гайдамахи, те, кто все-таки хочет жить в центре столицы, интересуются локациями ближе к правительственному кварталу, которые считаются более защищенными.

«Клиенты бизнес-категории начали интересоваться, какая инфраструктура расположена рядом, предпочитают варианты возле правительственного квартала. Считается, что там ПВО более „крепкая“. Также выбирают варианты с паркингом в доступности 100 метров от дома, а не с подвалами-укрытиями, которые все еще не очень приспособлены к долгому пребыванию и часто не имеют двух выходов», — подчеркнула риелтор.

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Наибольшим спросом в Киеве пользуются двухкомнатные квартиры, расположенные на «низких» этажах, — людей пугает отключение света и возможность застрять в лифте, если это высотка.

Средние цены на аренду в Киеве в октябре 2022 года

В течение сентября возобновился спрос не только на экономжилье, но и на бизнес-категорию квартир, отмечает Елена Гайдамаха. По ее словам, в Киев переезжают уставшие от высоких львовских цен переселенцы.

«Многие люди, которые переместились с востока в западные регионы, думают: если во Львове такие высокие цены на аренду, то киевские и подавно. Но когда приезжают и убеждаются, что в столице сегодня можно найти квартиру на 40-50% дешевле, чем во Львове, бегом переезжают в Киев. По крайней мере, во Львове сейчас невозможно найти двухкомнатную квартиру за 9 000-9 500 грн в месяц, а в Киеве можно, и в достаточно хороших местах», — отметила эксперт.

В то же время дешевое жилье также пользуется спросом. За последний месяц, по данным АФНУ, цены на социальный сегмент жилья выросли на 10-15%. В то же время 2-комнатные в столице все еще можно найти от 6 тыс. грн в месяц, но это варианты на окраине города.

В среднем цены на аренду квартир в Киеве составляют:

1-комнатная — 9 — 10 тыс. грн;

2-комнатная — 14 — 15 тыс. грн;

3-комнатная — 15 — 16 тыс. грн.

The page По материалам:

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