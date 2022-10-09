Альтернатива частному дому: сколько стоит таунхаус под Киевом — Finance.ua

Альтернатива частному дому: сколько стоит таунхаус под Киевом Сегодня 16:12 — Недвижимость

Альтернатива частному дому: сколько стоит таунхаус под Киевом, Фото: ЛУН

Несмотря на полномасштабную войну, украинский рынок недвижимости пополняется новыми предложениями. К примеру, в течение августа на продажу в Киеве было выставлено 168 квартир, а в сентябре их количество составляет 180.

Помимо квартир в многоэтажках большой популярностью пользуются и таунхаусы — комплекс малоэтажных комфортабельных домов. Об этом пишет портал Pro Деньги.

Всего в Киевской области продажи таунхаусов осуществляется в 223 городках.

Самые дешевые варианты

По данным ЛУН, самый дешевый вариант таунхауса расположен в селе Святопетровское. Его цена — 738 тыс. грн. за 23 кв. м. Жилье продается без ремонта.

Комплекс расположен в 20 минутах езды на авто от метро Академгородок и Житомирская. А вот на общественном транспорте придется добираться до 50 минут.

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Еще один немного более дорогой вариант есть в селе Тарасовка — 813 тыс. грн за 27 кв. м.

Комплекс расположен в 25 минутах от метро Теремки и Ипподром, а на общественном транспорте нужно добираться час.

Комплектация:

огражденная, закрытая от посторонних лиц территория;

стены из газоблока, утепление пенополистирол 100 мм;

отопление индивидуальное — электрический котел;

кровля — металлочерепица с утеплением минеральной ватой 10 мм;

окна из пятикамерного профиля 70 мм, двухкамерные стеклопакеты;

автономная подача воды от скважины;

индивидуальная канализация «септик».

Также в этом селе есть еще один комплекс, который продает жилье в таунхаусе за 898 тыс. грн за 35.1 квадратных метров. Между поселком и столицей курсируют пригородные маршрутки № 801 «Киев-Тарасовка» и № 812 «Боярка-станция метро Дружбы Народов», остановка которой в 2 минутах ходьбы от таунхаусов.

Также добраться до Киева можно электричкой — 5-7 минут на авто до железнодорожных станций «Боярка» и «Тарасовка».

Далее цены на таунхаусы идут значительно выше — от 1,3 миллиона гривен. К примеру, купить жилье в таунхаусе в Ирпене можно от 2,35 млн грн (за 85 кв.м).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Pro Гроші По материалам:

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