Около 10% украинцев имеют поврежденное или разрушенное жилье из-за агрессии рф — Finance.ua

Около 10% украинцев имеют поврежденное или разрушенное жилье из-за агрессии рф Сегодня 21:25 — Личные финансы

Около 10% украинцев имеют поврежденное или разрушенное жилье из-за агрессии рф

В общей сложности 10% респондентов заявили, что имеют поврежденное или разрушенное жилье в результате вооруженной агрессии российской федерации в Украине.

Об этом сказал директор Социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович в ходе презентации результатов исследования.

«Мы видим, что только два процента (опрошенных — Ред.) говорят, что их жилье разрушено, но еще восемь процентов говорят, что их жилье повреждено. То есть в общей сложности десять процентов имеют повреждение или разрушение жилья. Это огромная цифра. И еще пять процентов не знают, нет информации, в каком состоянии их жилье, потому что они уехали и не возвращаются на свои территории», — сказал Антипович.

Он отметил, есть еще часть людей, не знающих, в каком состоянии их жилье.

«И если каждый шестой украинец имеет жилье в зоне боевых действий, то представьте себе, что будет после окончания войны, когда украинцы узнают, приедут, вернутся, увидят, когда закончится эта война, сколько еще будет преступлений. То есть, это динамический процесс», — отметил социолог.

По его словам, наибольшее количество людей, которые отвечают, что их жилье разрушено, именно из зоны боевых действий.

«У тех 10%, которые имеют либо разрушенное, либо частично поврежденное жилье, мы спросили, начали ли уже какие-либо работы по восстановлению жилья. Видим, что производится капитальный ремонт или производится частичный ремонт только у трети этих людей, две трети не начинали никакой работы. Поэтому впереди у украинцев и в принципе у государства, которое будет помогать украинцам восстанавливать свое жилье, еще очень большая часть и работы и материальных затрат», — подчеркнул Антипович.

Согласно результатам исследования, среди потерявших жилье 18% уже подали заявление о повреждении в «Дія», 16% — в правоохранительные органы, 15% — в другие государственные институции, 67% — пока не подавали никуда заявления.

Также 39% пострадавших считают, что их дома нужно восстанавливать как можно скорее, 59% — наоборот, думают, что стоит сначала дождаться окончания войны.

Кроме того, как отмечено в результатах исследования, 58% потерявших жилье планируют привлекать для восстановления прежде всего свои собственные средства, 27% рассчитывают восстановить дом за государственные средства, 12% — за средства международных организаций, 9% — за средства волонтеров, по 7% — на средства родственников или благотворительных фондов.

Справка Finance.ua:

украинцы подали около 300 тысяч заявок о поврежденном жилье во время обстрела со стороны российских оккупантов;

по данным ЛУН, в результате полномасштабного вторжения без жилья осталось более 1 миллиона семей. Учитывая темпы строительства в Украине в довоенные годы, где объемы рынка составляли $3-4 млрд в год, восстановление только утраченного жилищного фонда затянется не на годы, а более десяти лет.

Укрінформ По материалам:

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