Комитет Рады определился с размерами штрафов за нарушение мобилизации и военного учета — Finance.ua

Комитет Рады определился с размерами штрафов за нарушение мобилизации и военного учета Сегодня 17:22 — Казна и Политика

Комитет Рады определился с размерами штрафов за нарушение мобилизации и военного учета

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности при рассмотрении законопроекта об усилении ответственности за военные правонарушения исключил уголовную ответственность и определил размеры штрафов для граждан и должностных и юридических лиц.

Об этом заявил глава комитета Сергей Ионушас (фракция «Слуга народа») в комментарии «Украинской правде».

«Сегодня (8 апреля. — Ред.) мы рекомендовали парламенту принять законопроект № 10 379 за основу и в целом с комитетскими правками. В частности, комитет предложил исключить из проекта закона все изменения в Уголовный кодекс, то есть тюремных сроков за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации не будет», — заявил Ионушас.

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Он также сообщил, что комитет определил размер штрафов за нарушение правил военного учета и мобилизации.

Согласно комитетским предложениям, за нарушение правил военного учета (статья 210 Кодекса об административных правонарушениях):

в мирное время будет предусматриваться штраф от 3400 до 5100 гривен ;

; повторно или в особый период — от 17 000 до 22 500 гривен.

В то же время за нарушение законодательства об обороне и мобилизации (статья 210−1 КУоАП):

в мирное время планируется установить штрафы от 5100 до 8500 гривен для граждан; 17 000−34 000 гривен — для должностных и юридических лиц;

для граждан; — для должностных и юридических лиц; во время военного положения штрафы будут составлять от 17 000 до 22 500 гривен — для граждан, от 34 000 до 59 500 гривен — для должностных и юридических лиц.

В свою очередь первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук в комментарии уточнил, что соответствующий законопроект будет рассмотрен в зале парламента в ближайшее время — после принятия проекта закона о мобилизации.

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В начальной версии законопроекта за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, в том числе отказ от прохождения медицинского осмотра, предусматривалась уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет.

Также планировалось установить более высокие штрафы. В частности, нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время предусматривало наложение штрафа на граждан и должностных лиц в размере 34 000 — 85 000 тысяч гривен, а в условиях особого периода — 153 000 — 204 000 тысяч гривен.

Українська правда По материалам:

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