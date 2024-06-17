Комитет Рады одобрил законопроект о строительстве двух блоков Хмельницкой АЭС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Комитет Рады одобрил законопроект о строительстве двух блоков Хмельницкой АЭС

Казна и Политика
44
Комитет Рады одобрил законопроект о строительстве двух блоков Хмельницкой АЭС
Комитет Рады одобрил законопроект о строительстве двух блоков Хмельницкой АЭС
Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг на заседании в понедельник одобрил законопроект № 11 146 о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС (Х3/Х4).
Согласно пояснительной записке к законопроекту, для сооружения блоков на основе реактора ВВЭР-1000 предусмотрена закупка НАЭК «Энергоатом» ядерного топлива, технологий, оборудования, установок, специальных неядерных материалов и связанных с ними услуг в Westinghouse (США).
Читайте также
Строительство Х3/Х4 позволит увеличить годовое производство электроэнергии на 16,2 млрд кВт-ч, а отпуск — на 15,4 млрд кВт-ч.
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, третий блок может быть подключен к сети через три года после начала работ по его достройке, четвертый — через четыре года.
Он уточнил, что финансирование строительства Х3/Х4 в большинстве своем планируется за счет кредитных средств, а также собственными средствами НАЭК.
Читайте также
В свою очередь глава НАЭК «Энергоатома» Петр Котин напомнил, что третий блок будут строить не с нуля, а оборудование для строительной части третьего блока готово на 80%.
«На сегодняшний день практическая готовность для установки оборудования очень высокая. Как только будет подписан принятый вами закон, мы уже на следующий день сможем начать монтаж оборудования», — сказал он.
Котин уточнил, что в работах по строительству блоков примет участие большое количество специалистов из оккупированной Запорожской АЭС, выехавших с территории станции.
«До конца года, если все будет нормально с законом, мы планируем довести количество людей до 2 тыс. прямо на самом блоке, большинство из них будут из ЗАЭС», — отметил он.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.