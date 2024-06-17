Комитет Рады одобрил законопроект о строительстве двух блоков Хмельницкой АЭС — Finance.ua

Комитет Рады одобрил законопроект о строительстве двух блоков Хмельницкой АЭС Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Комитет Рады одобрил законопроект о строительстве двух блоков Хмельницкой АЭС

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг на заседании в понедельник одобрил законопроект № 11 146 о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС (Х3/Х4).

Согласно пояснительной записке к законопроекту, для сооружения блоков на основе реактора ВВЭР-1000 предусмотрена закупка НАЭК «Энергоатом» ядерного топлива, технологий, оборудования, установок, специальных неядерных материалов и связанных с ними услуг в Westinghouse (США).

Строительство Х3/Х4 позволит увеличить годовое производство электроэнергии на 16,2 млрд кВт-ч, а отпуск — на 15,4 млрд кВт-ч.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, третий блок может быть подключен к сети через три года после начала работ по его достройке, четвертый — через четыре года.

Он уточнил, что финансирование строительства Х3/Х4 в большинстве своем планируется за счет кредитных средств, а также собственными средствами НАЭК.

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В свою очередь глава НАЭК «Энергоатома» Петр Котин напомнил, что третий блок будут строить не с нуля, а оборудование для строительной части третьего блока готово на 80%.

«На сегодняшний день практическая готовность для установки оборудования очень высокая. Как только будет подписан принятый вами закон, мы уже на следующий день сможем начать монтаж оборудования», — сказал он.

Котин уточнил, что в работах по строительству блоков примет участие большое количество специалистов из оккупированной Запорожской АЭС, выехавших с территории станции.

«До конца года, если все будет нормально с законом, мы планируем довести количество людей до 2 тыс. прямо на самом блоке, большинство из них будут из ЗАЭС», — отметил он.

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