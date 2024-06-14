«Энергоатом» объяснил, почему блоки АЭС выводят из генерации именно сейчас — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Энергоатом» объяснил, почему блоки АЭС выводят из генерации именно сейчас

Энергетика
28
«Энергоатом» объяснил, почему блоки АЭС выводят из генерации именно сейчас
«Энергоатом» объяснил, почему блоки АЭС выводят из генерации именно сейчас
«Энергоатом» выводит блоки атомных электростанций в ремонт в теплое время года, когда отсутствие электроэнергии не будет таким критичным для потребителей, как во время холодов. Ремонт и перезагрузка энергоблоков — необходимая процедура, которую нужно проводить ежегодно.
Об этом сказал спикер «Энергоатома» Леонид Олейник в комментарии hromadske.
Читайте также
Он объяснил: для того чтобы блок нормально работал в течение года, раз в год его ремонтируют и перегружают топливо. Однако количество, сроки и вся другая информация об этих работах засекречена.
«У нас сейчас засекречена даже мощность, которую мы выдаем, потому что очень просто рассчитать количество блоков в работе и количество блоков в ремонте. Все мы находимся под угрозой ракетных ударов», — сказал Олейник.
Он отметил, что украинские энергетики готовятся прежде всего к отопительному сезону, поэтому эти работы проводят сейчас.
Читайте также
«Раньше мы это делали в течение года — выводили и летом, и зимой, и осенью, когда работала нормально система и все было целым. Сейчас, в последние военные годы, мы выводим наши блоки только в теплое время года, когда люди будут меньше страдать от отсутствия электроэнергии. Всё это готовится. Единственная цель — выйти на максимальную мощность именно на холодное время года. Здесь мы ничего не можем сделать, раз в год блок нужно ремонтировать и перезагружать», — объяснил Олейник.
В «Энергоатоме» отмечали, что в этом году ремонты проводят на 8 энергоблоках Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС. На Запорожской АЭС плановые ремонты не производятся с момента ее оккупации.
По материалам:
hromadske
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.