«Энергоатом» объяснил, почему блоки АЭС выводят из генерации именно сейчас — Finance.ua

«Энергоатом» объяснил, почему блоки АЭС выводят из генерации именно сейчас
«Энергоатом» выводит блоки атомных электростанций в ремонт в теплое время года, когда отсутствие электроэнергии не будет таким критичным для потребителей, как во время холодов. Ремонт и перезагрузка энергоблоков — необходимая процедура, которую нужно проводить ежегодно.
Об этом сказал спикер «Энергоатома» Леонид Олейник в комментарии hromadske.
Он объяснил: для того чтобы блок нормально работал в течение года, раз в год его ремонтируют и перегружают топливо. Однако количество, сроки и вся другая информация об этих работах засекречена.
«У нас сейчас засекречена даже мощность, которую мы выдаем, потому что очень просто рассчитать количество блоков в работе и количество блоков в ремонте. Все мы находимся под угрозой ракетных ударов», — сказал Олейник.
Он отметил, что украинские энергетики готовятся прежде всего к отопительному сезону, поэтому эти работы проводят сейчас.
«Раньше мы это делали в течение года — выводили и летом, и зимой, и осенью, когда работала нормально система и все было целым. Сейчас, в последние военные годы, мы выводим наши блоки только в теплое время года, когда люди будут меньше страдать от отсутствия электроэнергии. Всё это готовится. Единственная цель — выйти на максимальную мощность именно на холодное время года. Здесь мы ничего не можем сделать, раз в год блок нужно ремонтировать и перезагружать», — объяснил Олейник.
В «Энергоатоме» отмечали, что в этом году ремонты проводят на 8 энергоблоках Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС. На Запорожской АЭС плановые ремонты не производятся с момента ее оккупации.
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