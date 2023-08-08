Комитет по монетарной политике прогнозирует снижение ставки до 18% к концу года — Finance.ua

Комитет по монетарной политике прогнозирует снижение ставки до 18% к концу года Сегодня 09:30 — Кредит&Депозит

Комитет по монетарной политике прогнозирует снижение ставки до 18% к концу года

Семь членов Комитета по монетарной политике Национального банка ожидают снижения учетной ставки до 18−19% в конце 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По их мнению, учитывая ожидаемое снижение инфляции, такой уровень учетной ставки позволит обеспечивать достаточную защиту гривневых сбережений.

«Это со своей стороны будет по-прежнему оставаться важной предпосылкой устойчивости валютного рынка и реализации утвержденной Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию», — говорится в сообщении.

Читайте также НБУ впервые за более чем год снизил учетную ставку

В то же время два члена Комитета видят предпосылки для более быстрого снижения учетной ставки. По их мнению, дезинфляционный тренд устойчив, а способность Нацбанка обеспечивать курсовую устойчивость — высока, особенно учитывая ожидаемые объемы международной помощи в последующие годы.

Они также уверены, что, учитывая адаптацию экономических агентов к войне, новые вызовы уже не будут создавать такого давления на ожидания, как в начале масштабного вторжения.

Читайте также Обновленный макропрогноз НБУ предусматривает дальнейшее снижение учетной ставки

Впрочем, два других члена Комитета ожидают более медленного смягчения процентной политики — до 20% на конец этого года.

«Они считают, что сохранение достаточной привлекательности гривневых активов требует более осторожного подхода, тем более учитывая значительное количество рисков, связанных прежде всего с ходом войны.

Реализация этих рисков способна пошатнуть ожидания, а значит, и макрофинансовую стабильность в целом. По их мнению, НБУ следует и далее придерживаться взвешенных предположений, избегать рискованных сценариев и разворота политики", — подчеркнули в Нацбанке.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.