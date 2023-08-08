Комитет по монетарной политике прогнозирует снижение ставки до 18% к концу года — Finance.ua
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Комитет по монетарной политике прогнозирует снижение ставки до 18% к концу года

Кредит&Депозит
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Комитет по монетарной политике прогнозирует снижение ставки до 18% к концу года
Комитет по монетарной политике прогнозирует снижение ставки до 18% к концу года
Семь членов Комитета по монетарной политике Национального банка ожидают снижения учетной ставки до 18−19% в конце 2023 года.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
По их мнению, учитывая ожидаемое снижение инфляции, такой уровень учетной ставки позволит обеспечивать достаточную защиту гривневых сбережений.
«Это со своей стороны будет по-прежнему оставаться важной предпосылкой устойчивости валютного рынка и реализации утвержденной Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию», — говорится в сообщении.
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В то же время два члена Комитета видят предпосылки для более быстрого снижения учетной ставки. По их мнению, дезинфляционный тренд устойчив, а способность Нацбанка обеспечивать курсовую устойчивость — высока, особенно учитывая ожидаемые объемы международной помощи в последующие годы.
Они также уверены, что, учитывая адаптацию экономических агентов к войне, новые вызовы уже не будут создавать такого давления на ожидания, как в начале масштабного вторжения.
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Впрочем, два других члена Комитета ожидают более медленного смягчения процентной политики — до 20% на конец этого года.
«Они считают, что сохранение достаточной привлекательности гривневых активов требует более осторожного подхода, тем более учитывая значительное количество рисков, связанных прежде всего с ходом войны.
Реализация этих рисков способна пошатнуть ожидания, а значит, и макрофинансовую стабильность в целом. По их мнению, НБУ следует и далее придерживаться взвешенных предположений, избегать рискованных сценариев и разворота политики", — подчеркнули в Нацбанке.
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По материалам:
Фінансовий клуб
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