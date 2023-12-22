Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов — Finance.ua

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Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов

Казна и Политика
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Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов, Фото: hromadske
Киевский апелляционный суд оставил под стражей бизнесмена Игоря Коломойского до 26 января 2024 года. Однако уменьшил размер залога примерно на 300 млн грн.
Об этом сообщает «Суспільне».
Апелляционный суд Киева определил новый размер залога для Игоря Коломойского — 2,7 млрд грн. Впрочем, подсудимый заявил, что не имеет такой суммы, а даже если бы и имел — не оплатил бы.
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«После того как ПриватБанк в 2017 году подал иск в Англию, все мои активы были заморожены и я не могу ими распоряжаться. Но если бы у меня были такие деньги, я бы не вносил залог, потому что это похоже на похищение и требование выкупа», — сказал Игорь Коломойский.
Игорь Коломойский также отметил, что в неделю следователи проводят по два допроса свидетелей. По мнению предпринимателя, это замедляет развитие дела.
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«Мои защитники заявили о 50 свидетелях, которых нужно допросить. Такими темпами их допросы продлятся около 6 месяцев, а мне нужно будет все это время сидеть в СИЗО. Если мне изменят меру пресечения, я могу из Днепра переехать в Киев и ходить к следователям как на работу. Я очень заинтересован, чтобы это дело решили как можно скорее», — заявил Игорь Коломойский.
Напомним, в течение сентября Игорю Коломойскому объявили три подозрения за хищение и отмывание денег ПриватБанка. Он был задержан и арестован 2 сентября с возможностью внести залог. От внесения средств олигарх отказался.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
suspilne.media
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