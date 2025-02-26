Коломойский снова пытается обжаловать национализацию ПриватБанка — Finance.ua
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Коломойский снова пытается обжаловать национализацию ПриватБанка

Фондовый рынок
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Коломойский снова пытается обжаловать национализацию ПриватБанка
Коломойский снова пытается обжаловать национализацию ПриватБанка
Кассационный административный суд в составе Верховного Суда рассмотрит жалобу Игоря Коломойского по делу против правительства, НБУ, Минфина и ПриватБанка об обжаловании национализации финучреждения.
Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.
Игорь Коломойский обжалует национализацию финучреждения как в административных, так и в хозяйственных судах уже много лет.
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В финучреждении напоминают, что рассмотрение хозяйственного дела завершилось еще 26 ноября 2024 года. Тогда Кассационный хозяйственный суд окончательно подтвердил невозможность возвращения государственного ПриватБанка бывшим собственникам и закрыл производство по делу по иску Игоря Коломойского и Triantal Investments LTD.
«Но, как стало известно вчера, по результатам рассмотрения такого хозяйственного дела, Игорь Коломойский обратился в Конституционный Суд Украины, чтобы признать неконституционными определенные нормы Закона Украины № 590-ІХ, который, по его мнению, „антиколомойский“», — отмечают в ПриватБанке.
Там добавляют, что Коломойский утверждает, что эти нормы делают невозможным возврат права собственности, ограничивают судебную защиту и нарушают принцип равенства сторон в судебном процессе. Он просит признать их неконституционными, поскольку они, по его мнению, якобы противоречат ряду статей Конституции Украины.
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В финучреждении отмечают, что Конституционный Суд Украины отказал экс-владельцу ПриватБанка в открытии производства. Но это решение не было принято единогласно коллегией судей, поэтому окончательно вопрос открытия производства будет решаться Вторым сенатом Конституционного Суда Украины.
Также вчера Кассационным административным судом в составе Верховного Суда было назначено рассмотрение административного дела уже на сегодня — 26 февраля.
В ПриватБанке напоминают, что это административное дело рассматривается судами с 2017 года.
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В апреле 2019 года ныне уже ликвидированный Окружной административный суд г. Киева принял решение в пользу Игоря Коломойского и признал национализацию незаконной, несмотря на прямой запрет на лишение государства права собственности на акции ПриватБанка.
После длительного апелляционного пересмотра дела в ноябре 2023 года Шестой апелляционный административный суд удовлетворил ходатайство ПриватБанка и закрыл производство по делу, отменив незаконное судебное решение об удовлетворении иска Коломойского.
«Это дело чрезвычайно важное, поскольку экс-владелец банка до сих пор пытается обжаловать решения всех государственных органов, принимавших участие в национализации ПриватБанка. Однако мы рассчитываем, что в этом деле решение в пользу государства будет оставлено в силе, ведь возвращение ПриватБанка бывшим собственникам прямо запрещено нормами действующего законодательства», — комментируют в ПриватБанке.
По материалам:
Діло
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