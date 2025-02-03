Украина выиграла арбитраж по иску кипрских компаний Коломойского на $6 млрд — Finance.ua

Украина выиграла арбитраж по иску кипрских компаний Коломойского на $6 млрд
Апелляционный суд в Стокгольме 31 января отказал в удовлетворении заявления трех кипрских компаний, связанных с бизнесменом Игорем Коломойским, пытавшимся отменить решение Стокгольмского трибунала по делу «Укрнафты» от 4 февраля 2021 года в пользу Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
«Суд вынес важное решение в пользу Украины, отклонив апелляцию трех кипрских компаний по отмене арбитражного решения по делу „Укрнафты“ от 4 февраля 2021 года», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что кипрские компании Littop Enterprises Limited, Bordo Management Limited и Bridgemont Ventures Limited, совокупно владевшие 40,1009% акций ПАО «Укрнафта», в 2015 году инициировали арбитражное производство против Украины, требуя компенсации более $6 млрд с процентами.
В то же время арбитражный трибунал согласился с позицией Украины об отсутствии у трибунала юрисдикции рассматривать этот спор, подтвержденный Апелляционным судом Стокгольма.
Претензии истцов базировались на нескольких ключевых аспектах:
- отбор газа НАК «Нафтогаз Украины» из газохранилищ «Укрнафты» по заниженным ценам или безвозмездно для нужд населения;
- невыполнение решений украинских судов по возврату отобранного газа;
- повышение ставки рентной платы за пользование недрами;
- законодательные изменения, касающиеся снижения кворума для проведения общего собрания акционерных обществ.
Суд согласился с ключевым аргументом Украины о том, что истцы не внесли фактического взноса в уставный капитал «Укрнафты», а следовательно, не сделали инвестицию в соответствии с Договором к Энергетической Хартии и не имели права на подачу арбитражного иска.
Теперь компании-истцы обязаны возместить Украине $18,92 млн расходов на арбитражное производство $18,92 млн, $2,7 млн судебных издержек, а также $549 674 и 2 800 шведских крон плюс проценты в соответствии со статьей 6 Закона Швеции о процентах.
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Миноритарные акционеры ОАО «Укрнафта» (кипрские Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Management) в июне 2015 года подали иск в Стокгольмский арбитраж против государства Украина.
Летом 2016 года Министерство юстиции получило официальный иск от трех кипрских компаний. Они направили требование в Минюст после решения в их пользу, принятого судом Стокгольма.
Три кипрские компании — миноритарные акционеры ПАО «Укрнафта», впервые признали (что следует из документов), что они подконтрольны гражданину Украины, Израиля и Кипра Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.
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