Верховный суд подтвердил невозможность возврата ПриватБанка Коломойскому — Finance.ua

Верховный суд подтвердил невозможность возврата ПриватБанка Коломойскому Сегодня 15:14

Верховный суд подтвердил невозможность возврата ПриватБанка Коломойскому

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда подтвердил невозможность возврата государственного ПриватБанка бывшему совладельцу Игорю Коломойскому.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, Верховный суд 26 ноября отклонил кассационные жалобы Коломойского и кипрской компании Triantal Investments Ltd и оставил в силе определение Хозяйственного суда города Киева и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда.

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Этими судебными решениями были закрыты производство по делу о признании недействительными договоров купли-продажи ПриватБанка в ходе национализации банка в декабре 2016 года и обязательство вернуть бывшим акционерам в собственность акции банка.

«Верховный суд в очередной раз констатировал, что нарушений прав экс-акционеров в процедуре вывода неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства нет», — сообщили в НБУ.

Дело было открыто по иску бывших акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и кипрской компании Triantal Investments Ltd к Национальному банку, Кабинету министров Украины, Министерству финансов Украины, ПриватБанку, Фонду гарантирования вкладов физических лиц.

Национализация ПриватБанка

Кабинет Министров Украины принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка 18 декабря 2016 года. Это решение позволило избежать системных рисков для банковского сектора и стало залогом сохранения финансовой стабильности в стране. Государство потратило на докапитализацию ПриватБанка более 155 млрд гривен.

На сегодняшний день судами Украины закрыто производство по более чем 30 судебным делам по искам связанных с ПриватБанком лиц о признании недействительными договоров купли-продажи ПриватБанка.

По данным Нацбанка, Игорь Коломойский владел прямо 41,6572% акций банка, еще 16,5748% - опосредованно через компанию Triantal Investments Ltd. Геннадий Боголюбов прямо и косвенно владел 41,5769% акций банка. Владельцем 2,7249% акций банка был бывший глава правления Александр Дубилет.

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