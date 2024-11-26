Верховный суд подтвердил невозможность возврата ПриватБанка Коломойскому — Finance.ua

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Верховный суд подтвердил невозможность возврата ПриватБанка Коломойскому

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Верховный суд подтвердил невозможность возврата ПриватБанка Коломойскому
Верховный суд подтвердил невозможность возврата ПриватБанка Коломойскому
Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда подтвердил невозможность возврата государственного ПриватБанка бывшему совладельцу Игорю Коломойскому.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
По данным пресс-службы, Верховный суд 26 ноября отклонил кассационные жалобы Коломойского и кипрской компании Triantal Investments Ltd и оставил в силе определение Хозяйственного суда города Киева и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда.
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Этими судебными решениями были закрыты производство по делу о признании недействительными договоров купли-продажи ПриватБанка в ходе национализации банка в декабре 2016 года и обязательство вернуть бывшим акционерам в собственность акции банка.
«Верховный суд в очередной раз констатировал, что нарушений прав экс-акционеров в процедуре вывода неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства нет», — сообщили в НБУ.
Дело было открыто по иску бывших акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и кипрской компании Triantal Investments Ltd к Национальному банку, Кабинету министров Украины, Министерству финансов Украины, ПриватБанку, Фонду гарантирования вкладов физических лиц.

Национализация ПриватБанка

Кабинет Министров Украины принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка 18 декабря 2016 года. Это решение позволило избежать системных рисков для банковского сектора и стало залогом сохранения финансовой стабильности в стране. Государство потратило на докапитализацию ПриватБанка более 155 млрд гривен.
На сегодняшний день судами Украины закрыто производство по более чем 30 судебным делам по искам связанных с ПриватБанком лиц о признании недействительными договоров купли-продажи ПриватБанка.
По данным Нацбанка, Игорь Коломойский владел прямо 41,6572% акций банка, еще 16,5748% - опосредованно через компанию Triantal Investments Ltd. Геннадий Боголюбов прямо и косвенно владел 41,5769% акций банка. Владельцем 2,7249% акций банка был бывший глава правления Александр Дубилет.
По материалам:
РБК-Україна
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