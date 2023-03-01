Количество социальных услуг хотят расширить — Finance.ua

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Количество социальных услуг хотят расширить

Казна и Политика
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Количество социальных услуг хотят расширить
Количество социальных услуг хотят расширить
В Украине хотят расширить количество социальных услуг.
Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью «Радио Свобода».
По ее словам, социальная политика в Украине сосредоточена больше на денежных выплатах, а должна быть именно на услугах.
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«У нас, в основном, социальную политику меряют по выплатам. А во всем мире это, прежде всего, сервис и услуга. Когда людей встретили, сопровождали, объяснили, обеспечили им весь комплекс имеющихся прав и рассказали, как им воспользоваться. Это снижает уровень стресса у человека, дает больше понимания и позволяет быстрее адаптироваться. Мы должны нашу социальную политику перестроить именно таким образом», — подчеркнула чиновник.
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Кроме того, глава Минсоцполитики отметила, что денежное пособие хотят сделать более адресным и стимулировать человека к экономической самостоятельности.
«Если человек попадает в кризис, например, в бедность, то это не должно быть постоянно — человек должен иметь стимулы исходить из этого, искать себе работу, менять свою жизнь, как-то верифицировать свои расходы, чтобы не оставаться в такой ситуации», — заявила министр.

Справка Finance.ua:

  • украинцы, не имеющие достаточно стажа для пенсии, имеют полное право на социальную пенсию по возрасту. Такие выплаты можно оформить по достижении 65 лет;
  • Министерством социальной политики Украины разработан проект изменений в постановление Кабинета министров о назначении и выплате государственного пособия семьям с детьми.
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По материалам:
Соціальна інформаційна платформа
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