В Минсоцполитики объяснили украинцам, как проиндексируют пенсии с марта (видео) — Finance.ua

В Минсоцполитики объяснили украинцам, как проиндексируют пенсии с марта (видео) Сегодня 16:00 — Личные финансы

С 1 марта в Украине увеличатся пенсионные выплаты от 100 до 1500 гривен. По данным Минсоцполитики, под индексацию попадут 10,5 млн украинских пенсионеров. Размер новой пенсии будет зависеть от рабочего стажа человека.

Впервые выплату повысят и гражданам, которые получают минимальную социальную выплату (2093 грн).

Министр соцполитики Оксана Жолнович в эфире «Завтрака с 1+1» рассказала, кому и на сколько повысят пенсии.

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Индексация впервые коснется тех, кто получает минимальную пенсию, 2093 грн. Их выплаты увеличатся на 19,7% от суммы, выплачиваемой по состоянию на 1 марта 2022 года. Это касается примерно 4 млн украинцев, говорит министр.

«У нас есть около 4,5 млн пенсионеров, у которых пенсия, когда ее рассчитывали, была очень маленькой. Она даже меньше, чем гарантии, что пенсия ни при каких обстоятельствах не может быть ниже прожиточного минимума... Мы им проиндексируем их выплату «Не пенсию, а выплату... Для таких людей мы взяли их фактическую выплату по состоянию на прошлый март и проиндексировали ее на 19,7%», — рассказала Жолнович.

При этом, уточнила представитель Кабмина, индексация не распространяется на тех граждан, у которых уже пенсия более 20 тыс. грн.

УНІАН По материалам:

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