Количество откликов на вакансии в IT достигло нового рекорда — Finance.ua

Количество откликов на вакансии в IT достигло нового рекорда
В августе 2022 года компании опубликовали на сайте по анонимному поиску работы Djinni 18 992 вакансии, это на 440 больше, чем в июле.
Об этом сообщает Highload со ссылкой на Djinni.
Новый рекорд откликов на вакансии
В июле было 230 тыс. откликов, а год назад — всего 80 тыс. В августе количество откликов на вакансии увеличилось до 260 тыс.
Кандидаты с опытом работы менее двух лет составляют около 50% всех откликов, и в Djinni утверждают, что за год их доля принципиально не изменилась.
Худшая ситуация для кандидатов без опыта: вакансии junior frontend получают в среднем 257 откликов, вакансии Manual QA — 397.
Наибольшее вознаграждение в $10 тыс. получил кандидат, избранный на позицию Senior Java Software Engineer.
Напомним, количество наймов в июле 2022 года выросло на 20% по сравнению с июнем, до 1 354.
«Да, искать работу стало труднее, но многие компании продолжают нанимать», — говорят в команде Djinni.
Справка Finance.ua:
- более 50% ІТ-компаний не проводили релокацию и перешли на удаленную работу. Часть компаний частично уже вернулась к работе из офиса;
- более 60% компаний сказали, что не останавливали наем в Украине после 24 февраля. Но тот же процент компаний заявили о сокращении найма, учитывая довоенные планы, более чем на 20% в феврале-июле 2022 года.
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