Количество откликов на вакансии в IT достигло нового рекорда — Finance.ua

Количество откликов на вакансии в IT достигло нового рекорда Сегодня 13:06 — Личные финансы

Количество откликов на вакансии в IT достигло нового рекорда

В августе 2022 года компании опубликовали на сайте по анонимному поиску работы Djinni 18 992 вакансии, это на 440 больше, чем в июле.

Об этом сообщает Highload со ссылкой на Djinni.

Новый рекорд откликов на вакансии

Инфографика: Djinni

В июле было 230 тыс. откликов, а год назад — всего 80 тыс. В августе количество откликов на вакансии увеличилось до 260 тыс.

Кандидаты с опытом работы менее двух лет составляют около 50% всех откликов, и в Djinni утверждают, что за год их доля принципиально не изменилась.

Инфографика: Djinni

Худшая ситуация для кандидатов без опыта: вакансии junior frontend получают в среднем 257 откликов, вакансии Manual QA — 397.

Наибольшее вознаграждение в $10 тыс. получил кандидат, избранный на позицию Senior Java Software Engineer.

Напомним, количество наймов в июле 2022 года выросло на 20% по сравнению с июнем, до 1 354.

«Да, искать работу стало труднее, но многие компании продолжают нанимать», — говорят в команде Djinni.

Справка Finance.ua:

более 50% ІТ-компаний не проводили релокацию и перешли на удаленную работу. Часть компаний частично уже вернулась к работе из офиса;

более 60% компаний сказали, что не останавливали наем в Украине после 24 февраля. Но тот же процент компаний заявили о сокращении найма, учитывая довоенные планы, более чем на 20% в феврале-июле 2022 года.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Highload По материалам:

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