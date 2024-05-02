россияне попали в сортировочное депо Новой почты в Одессе: уничтожено отправлений на 3 млн грн — Finance.ua
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россияне попали в сортировочное депо Новой почты в Одессе: уничтожено отправлений на 3 млн грн

Личные финансы
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россияне попали в сортировочное депо Новой почты в Одессе: уничтожено отправлений на 3 млн грн
россияне попали в сортировочное депо Новой почты в Одессе: уничтожено отправлений на 3 млн грн, Фото: Нова пошта
В среду, 1 мая, в Одессе в результате атаки россии уничтожены сортировочное депо и отделение Новой почты. Работники не пострадали, однако были уничтожены отправки на 3 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«В результате ночного удара по депо и отделению Новой почты в Одессе было уничтожено 904 отправления стоимостью 3 млн грн. Эту стоимость Новая почта полностью компенсирует клиентам, несмотря на форс-мажорные обстоятельства, которые привели к их уничтожению. Мы уже связываемся с клиентами», — сказано в сообщении.
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта
Посылки, которые находились в депо и в отделении и были уничтожены в результате попадания, — компания возместит согласно оценочной стоимости. Общий вес уничтоженных посылок и грузов — более 15 тонн.
Те отправления, которые находились во время удара в пути, переадресовали, и клиенты смогут получить их в отделении № 3 Одессы.
По материалам:
Finance.ua
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