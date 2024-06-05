Количество обращений в Совет бизнес-омбудсмена возросло. Какие проблемы больше всего волнуют предпринимателей — Finance.ua

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Количество обращений в Совет бизнес-омбудсмена возросло. Какие проблемы больше всего волнуют предпринимателей

Казна и Политика
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Количество обращений в Совет бизнес-омбудсмена возросло. Какие проблемы больше всего волнуют предпринимателей
Количество обращений в Совет бизнес-омбудсмена возросло. Какие проблемы больше всего волнуют предпринимателей
В первом квартале 2024 года Совет бизнес-омбудсмена получил 345 обращений от представителей бизнеса, из которых учреждение закрыло 162 дела. Львиная доля обращений касалась налоговых вопросов.
Об этом говорится в отчете Совета бизнес-омбудсмена, опубликованном 5 июня.
«По состоянию на начало 2024 года сумма средств, которую Совет помог сэкономить для предпринимателей, достигла 25,4 млрд грн», — говорится в сообщении.

Проблемы бизнеса в 2023 году

Из 1336 жалоб, полученных в течение прошлого года, 64% непосредственно касались налоговых проблем бизнеса (среди которых блокирование налоговых накладных, невыполнение судебных решений по их регистрации и включение в перечни рисковых плательщиков). В то время как топ-3 закрыли — действия правоохранительных органов (12%) и таможни (8%).
«И хотя тенденция к блокировкам накладных уменьшилась по сравнению с пиковыми 2022-м и началом 2023 года, сейчас количество остановок накладных в три раза больше целевого уровня. Блокировки все еще касаются примерно 10% плательщиков НДС (согласно статистике ГНС)», — сказано в отчете.

Проблемы бизнеса в I квартале 2024 года

В I квартале 2024 года в Раду поступило 345 обращений, из которых учреждение закрыло 162 дела. Сумма сэкономленных средств в первом квартале составила 197,2 млн грн.
В топ-3 беспокойствах бизнеса снова оказались налоговые вопросы (60%), действия правоохранительных органов (14%) и таможенные вопросы (7%).
«Совет отмечает неотложную потребность не только в изменениях в налоговом администрировании, но и призывает государство отойти от разрушительных практик „наказания“ бизнеса (независимо от того, добропорядочный он или нет) за любую, даже мелкую ошибку. По мнению Совета, государственным органам следует соблюдать принцип надлежащего управления, идти на прямой контакт с бизнесом и консультировать его», — подытожили в Совете бизнес-омбудсмена.

Справка Finance.ua:

  • более 74 тысяч новых ФЛП открыли украинцы за первый квартал 2024 года, сообщал ранее Опендатабот. Это на треть больше, чем в прошлом году, и на 18% больше, чем до начала полномасштабного вторжения в 2021 году. Безоговорочным лидером по количеству новых дел в последние годы остается столица;
  • по данным YouControl. Market, больше всего за время полномасштабного вторжения возросла частота закрытия компаний на рынке юридических услуг. Так, изменение доли закрытия юридических компаний за время войны составило 2,4 п.п. Это означает, что закрытие юридических компаний за время полномасштабной войны выросло вдвое.

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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