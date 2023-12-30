Количество кассовых аппаратов выросло на треть с начала года — Finance.ua

Количество кассовых аппаратов выросло на треть с начала года Сегодня 13:19 — Финтех и Карты

Количество кассовых аппаратов выросло на треть с начала года

Количество зарегистрированных субъектами хозяйствования регистраторов расчетных операций (РРО/ПРРО) по месту расположения хозяйственных объектов выросло с начала года на 30,2% - с 647,7 тыс. до 843,2 тыс. единиц.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

В то же время среднедневная сумма выручек, проведенных через РРО/ПРРО, за этот период увеличилась на 94,7% - с 7,6 млрд грн до 14,8 млрд грн.

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Напомним, Государственная налоговая служба в ходе проведенных в течение сентября — октября проверок выявила многочисленные случаи осуществления хозяйственной деятельности с использованием соцсетей без государственной регистрации, а также факты реализации товаров интернет-магазинами без применения РРО/ПРРО.

С 1 января 2024 г. в торговых точках населенных пунктов с численностью от 5 до 25 тысяч человек торговцы обязаны будут установить платежные терминалы.

Торговцы обязаны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов (в том числе с использованием электронных платежных средств, платежных приложений или платежных устройств) за проданные ими товары (оказанные услуги), включая товары (услуги), реализация (предоставление) которых осуществляется дистанционно.

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Фінансовий клуб По материалам:

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