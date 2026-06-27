Количество беженцев в ЕС стабилизировалось впервые за более чем 10 лет Сегодня 23:15

Волна беженцев в Европу, резко возросшая после вторжения РФ в Украину, впервые стабилизировалась.

Количество беженцев и искателей убежища в ЕС и Британии в 2025 году впервые стабилизировалось после более десяти лет стремительного роста — резкий излом тренда, начавшийся после вторжения россии в Украину.

Об этом свидетельствуют исследования Центра исследования и анализа миграции при Фонде Rockwool Berlin, с которым ознакомился Reuters.

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Общее количество беженцев и искателей убежища в ЕС и Британии в 2025 году составило 9,59 млн человек — почти не изменившись по сравнению с 9,58 млн годом ранее. При этом почти половина из них — украинцы.

Количество заявлений на убежище сокращается уже второй год подряд: с 1,1 млн в 2023 году до 1,01 млн в 2024-м и 770 тысяч в 2025-м.

«Период стремительного роста количества беженцев в Европе, похоже, подошел к концу», — заявил заместитель директора института Томмазо Фраттини.

Стабильные общие показатели скрывают существенные отличия между странами. Германия — самый крупный принимающий центр Европы — зафиксировала сокращение количества беженцев на 4,7%, Италия — на 17,9%.

Франция, Испания и Британия показали рост. Сокращение в Германии объясняется преимущественно натурализацией ранее принятых беженцев — в частности, сирийцев и иракцев, а не их отъездом.

После падения режима Асада в конце 2024 года количество заявлений от сирийцев сократилось более чем на 70%. В то же время, заявления от венесуэльцев выросли на 24% — до 91 тысячи.

Миграция остается одним из острейших политических вопросов в Европе — на фоне стремительного роста поддержки ультраправых и правопопулистских партий во многих странах континента.

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