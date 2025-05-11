Количество аспирантов-мужчин возросло в три раза за время большой войны (инфографика) — Finance.ua
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Количество аспирантов-мужчин возросло в три раза за время большой войны (инфографика)

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Количество аспирантов-мужчин возросло в три раза за время большой войны (инфографика)
Количество аспирантов-мужчин возросло в три раза за время большой войны (инфографика)
В Украине за время полномасштабной войны количество аспирантов-мужчин возросло в три раза. По состоянию на январь 2022 года в аспирантуре обучались 14 тысяч 83 человека, а по состоянию на январь 2025-го — 44 тысячи 572.
Об этом пишет «Слово и дело».
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Издание напоминает, что аспиранты-бюджетники на дневной форме обучения могут получить отсрочку от мобилизации.
Количество аспирантов в Украине растет из года в год. В то же время, доля женщин среди них существенно уменьшается, а мужчин, особенно в среднем и старшем возрасте, — растет.
Количество аспирантов-мужчин возросло в три раза за время большой войны (инфографика)
В январе 2022 года в аспирантуре обучались 26 тысяч 389 украинцев, из них 14 тысяч 83 — мужчины. Треть всех аспирантов (8 тысяч 85) составляли мужчины в возрасте 25−29 лет.
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В аспирантуре также учились 904 человека 22−24 лет, 1 тысяча 564 — 30−34 лет, 1 тысяча 302 — 35−39 лет, 1 тысяча 673 — 40−49 лет, 477 — 50−59 лет, 78 — старше 60 лет.
Год спустя количество аспирантов в Украине возросло до 33 тысяч 826, среди них было 22 тысячи 86 мужчин.
  • Аспирантов-мужчин в возрасте 22−24 года было 1 тысяча 310;
  • в возрасте 25−29 лет — 10 тысяч 87;
  • возрастом 30−34 года — 3 тысячи 276;
  • в возрасте 35−39 лет — 2 тысячи 811;
  • в возрасте 40−49 лет — 3 тысячи 592;
  • в возрасте 50−59 лет — 922;
  • старше 60 лет — 88.
По состоянию на январь 2024 года количество аспирантов возросло до 46 тысяч 522.
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В аспирантуре учились 35 тысяч 556 мужчин: в возрасте 22−24 года — 4 тысячи 21, в возрасте 25−29 лет — 11,8 тысяч, в возрасте 30−34 года — 5 тысяч 621, в возрасте 35−39 лет — 5 тысяч 610, в возрасте 8 009 — 1 тысяча 435, старше 60 лет — 84.
К январю 2025 года количество аспирантов возросло до 53 тысяч 430, из них 44 тысячи 572 человека.
Аспирантов-мужчин в возрасте 22−24 года было 2 тысячи 936, возрастом 25−29 лет — 13 тысяч 518, возрастом 30−34 года — 8 тысяч 19, возрастом 35−39 лет — 7 тысяч 694, возрастом 40−49 лет — 10 тысяч 1 172, старше 60 лет — 87.
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По материалам:
Слово і Діло
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