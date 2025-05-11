Количество аспирантов-мужчин возросло в три раза за время большой войны (инфографика) — Finance.ua

Количество аспирантов-мужчин возросло в три раза за время большой войны (инфографика) Сегодня 13:15

Количество аспирантов-мужчин возросло в три раза за время большой войны (инфографика)

В Украине за время полномасштабной войны количество аспирантов-мужчин возросло в три раза. По состоянию на январь 2022 года в аспирантуре обучались 14 тысяч 83 человека, а по состоянию на январь 2025-го — 44 тысячи 572.

Об этом пишет «Слово и дело».

Читайте также Почему из украинских вузов отчислили 3 тысячи аспирантов

Издание напоминает, что аспиранты-бюджетники на дневной форме обучения могут получить отсрочку от мобилизации.

Количество аспирантов в Украине растет из года в год. В то же время, доля женщин среди них существенно уменьшается, а мужчин, особенно в среднем и старшем возрасте, — растет.

В январе 2022 года в аспирантуре обучались 26 тысяч 389 украинцев, из них 14 тысяч 83 — мужчины. Треть всех аспирантов (8 тысяч 85) составляли мужчины в возрасте 25−29 лет.

Читайте также В МОН прогнозируют сокращение бюджетных мест в аспирантуре

В аспирантуре также учились 904 человека 22−24 лет, 1 тысяча 564 — 30−34 лет, 1 тысяча 302 — 35−39 лет, 1 тысяча 673 — 40−49 лет, 477 — 50−59 лет, 78 — старше 60 лет.

Год спустя количество аспирантов в Украине возросло до 33 тысяч 826, среди них было 22 тысячи 86 мужчин.

Аспирантов-мужчин в возрасте 22−24 года было 1 тысяча 310;

в возрасте 25−29 лет — 10 тысяч 87;

возрастом 30−34 года — 3 тысячи 276;

в возрасте 35−39 лет — 2 тысячи 811;

в возрасте 40−49 лет — 3 тысячи 592;

в возрасте 50−59 лет — 922;

старше 60 лет — 88.

По состоянию на январь 2024 года количество аспирантов возросло до 46 тысяч 522.

Читайте также Кабмин изменил правила подготовки аспирантов и докторантов

В аспирантуре учились 35 тысяч 556 мужчин: в возрасте 22−24 года — 4 тысячи 21, в возрасте 25−29 лет — 11,8 тысяч, в возрасте 30−34 года — 5 тысяч 621, в возрасте 35−39 лет — 5 тысяч 610, в возрасте 8 009 — 1 тысяча 435, старше 60 лет — 84.

К январю 2025 года количество аспирантов возросло до 53 тысяч 430, из них 44 тысячи 572 человека.

Аспирантов-мужчин в возрасте 22−24 года было 2 тысячи 936, возрастом 25−29 лет — 13 тысяч 518, возрастом 30−34 года — 8 тысяч 19, возрастом 35−39 лет — 7 тысяч 694, возрастом 40−49 лет — 10 тысяч 1 172, старше 60 лет — 87.

Большие возможности приходят не в спокойные времена, а в моменты нестабильности. Те, кто умеет видеть перспективу там, где другие видят риски, всегда на шаг впереди. Мир меняется — не время колебаться. Invest Talk Summit — конференция для тех, кто выбирает действовать, а не ждать. 24 мая, Киев. Оффлайн/Онлайн

Скидка на билеты 10% по промокоду: Finance

Слово і Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.