Кабмин изменил правила подготовки аспирантов и докторантов — Finance.ua
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Кабмин изменил правила подготовки аспирантов и докторантов

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Кабмин изменил правила подготовки аспирантов и докторантов
Кабмин изменил правила подготовки аспирантов и докторантов
Кабинет Министров изменил правила подготовки аспирантов и докторантов. Теперь для поступающих будет обязательным экзамен по иностранному языку.
Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.
На третьем курсе обучения аспирантов и докторантов студенты обязательно будут сдавать государственный зачет по украинскому и иностранному языкам для академических целей. Гончаренко отметил, что его будут проводить с использованием технологий внешнего независимого оценивания (ВНО).
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Кроме того, желающие поступить на аспирантуру и докторантуру должны будут обязательно сдать экзамен по иностранному языку. Ранее, если у поступающих был международный сертификат TOEFL, IELTS, Cambridge или какой-то другой, они могли не сдавать этот экзамен. Впрочем, теперь эта норма будет отменена.
Нардеп отметил, что такие нововведения необходимы для того, чтобы «повысить качество обучения и унифицировать требования».
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Напомним, что в 2024 году Министерство образования и науки Украины ввело новые правила поступления в аспирантуру. По ним поступить на контракт можно было только на заочную или вечернюю формы, что не давало права на отсрочку.
Также Минобразования увеличило количество государственных мест с 3200 до 7000. По словам министра образования Оксена Лесового, это сделали для того, чтобы «не отрезать возможность поступления для настоящих, мотивированных и одаренных».
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Позже Министерство образования приостановило набор студентов на дневную или дуальную форму аспирантуры за счет физических и юридических лиц до 1 января 2025 года. Кроме того, приостановят обновление аспирантов на дневной или дуальной форме обучения и их перевод с других форм на дневную.
Министерство юстиции подтверждало, что эти правила поступления — законны.
По материалам:
hromadske
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