В Раде рассказали, вернут ли отсрочку от мобилизации для аспирантов-контрактников — Finance.ua
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В Раде рассказали, вернут ли отсрочку от мобилизации для аспирантов-контрактников

Личные финансы
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В Раде рассказали, вернут ли отсрочку от мобилизации для аспирантов-контрактников
В Раде рассказали, вернут ли отсрочку от мобилизации для аспирантов-контрактников
В следующем году будет отменена дневная форма обучения для аспирантов-контрактников, которая дает право на отсрочку от мобилизации.
Об этом глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил в интервью «Українським новинам».
В интервью Бабак отметил, что аспирантуру последние два с половиной года использовали для уклонения от мобилизации.
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«Под лозунгом того, что «нам нужно привлекать молодежь к науке», на экзамен в аспирантуру зарегистрировались более 90 тысяч человек. При том, что мы ежегодно выпускали всего несколько тысяч.
«Тяга к знаниям, резко все стали грызть гранит науки», — сказал народный депутат.
На вопрос, будет ли это и дальше решаться ограничением поступления на очное обучение, он ответил: «Я думаю, что да. На самом деле, мы еще не подходили к глубокому анализу этого вопроса, только поверхностно, но до конца года мы договорились с Министерством проанализировать на одном из заседаний комитета. Я чувствую, что мы будем продолжать эту практику».
По материалам:
Слово і Діло
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