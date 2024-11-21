В Раде рассказали, вернут ли отсрочку от мобилизации для аспирантов-контрактников — Finance.ua

В Раде рассказали, вернут ли отсрочку от мобилизации для аспирантов-контрактников Сегодня 17:18 — Личные финансы

В Раде рассказали, вернут ли отсрочку от мобилизации для аспирантов-контрактников

В следующем году будет отменена дневная форма обучения для аспирантов-контрактников, которая дает право на отсрочку от мобилизации.

Об этом глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил в интервью «Українським новинам».

В интервью Бабак отметил, что аспирантуру последние два с половиной года использовали для уклонения от мобилизации.

«Под лозунгом того, что «нам нужно привлекать молодежь к науке», на экзамен в аспирантуру зарегистрировались более 90 тысяч человек. При том, что мы ежегодно выпускали всего несколько тысяч.

«Тяга к знаниям, резко все стали грызть гранит науки», — сказал народный депутат.

На вопрос, будет ли это и дальше решаться ограничением поступления на очное обучение, он ответил: «Я думаю, что да. На самом деле, мы еще не подходили к глубокому анализу этого вопроса, только поверхностно, но до конца года мы договорились с Министерством проанализировать на одном из заседаний комитета. Я чувствую, что мы будем продолжать эту практику».

Слово і Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.