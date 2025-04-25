В МОН прогнозируют сокращение бюджетных мест в аспирантуре — Finance.ua
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В МОН прогнозируют сокращение бюджетных мест в аспирантуре

Личные финансы
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В МОН прогнозируют сокращение бюджетных мест в аспирантуре
В МОН прогнозируют сокращение бюджетных мест в аспирантуре
В Украине продолжается вступительная кампания. Некоторые студенты планируют поступление в аспирантуру. Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий во время брифинга в Media Center Ukraine рассказал, что планируется сокращение бюджетных мест для аспирантов, пишет издание Освіта.ua.
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Винницкий отметил, что в 2025 году ожидается сокращение количества бюджетных мест для поступающих в аспирантуру с 7000 до 5000.
Он пояснил, что предпочтение будут отдавать инженерным и естественно-научным специальностям.
По словам заместителя министра образования и науки, существенное уменьшение количества бюджетных мест связано с тем, что 7000 в прошлом году было слишком много.
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«В прошлом году был огромный ажиотаж. Он был связан скорее с отсрочкой, чем с реальным желанием поступить», — сказал он.
Винницкий прогнозирует, что в 2025 году ажиотажа будет гораздо меньше, поэтому все, кто реально хочет писать диссертации, делать исследования, создавать инновации, будут иметь место в аспирантуре.
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«Но нужно, чтобы этих мест не было слишком много, чтобы аспирантура не использовалась не по назначению», — резюмировал он.
По материалам:
zn.ua
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