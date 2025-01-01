После войны Минобразования хочет привлечь в украинские университеты 100 тысяч иностранцев — Finance.ua
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После войны Минобразования хочет привлечь в украинские университеты 100 тысяч иностранцев

Казна и Политика
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После войны Минобразования хочет привлечь в украинские университеты 100 тысяч иностранцев
После войны Минобразования хочет привлечь в украинские университеты 100 тысяч иностранцев
В Министерстве образования поставили цель после завершения войны вернуть в Украину 100 тысяч иностранцев, которые будут учиться в учебных заведениях.
Об этом сказал заместитель министра образования Михаил Винницкий в интервью «Украинскому радио».
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По его словам, до полномасштабного вторжения в Украине обучались 73 тысячи иностранных студентов. В основном они были из Индии, Северной Африки и бывших советских стран, а также Глобального Юга. Большинство из них учились на медиков — таких было около 68 тысяч.
«Я могу это объявить, что в ближайшее время после завершения войны нам нужно вернуть в Украину как минимум 100 тысяч студентов», — говорит Винницкий.
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Заместитель министра объясняет, что стоимость пребывания одного иностранного студента в Украине вместе с общежитием и оплатой за обучение составляет около 10 тысяч евро в год.
Если же в Украину приедут обучаться 100 тысяч иностранцев, то это будет ежегодно приносить в украинскую экономику миллиард долларов. Он добавляет, что большое количество таких студентов должны учиться на украинском языке, несмотря на то, что для некоторых профессий также важен английский.
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«Если вы едете учиться в Германию, то должны знать немецкий. Если вы едете учиться в Англию, то знаете английский. В Чехию — чешский. Почему мы должны требовать другое?» — утверждает чиновник.
По материалам:
hromadske
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