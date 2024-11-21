В образовательном комитете рассказали, отменят ли бюджетную форму обучения студентов — Finance.ua
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В образовательном комитете рассказали, отменят ли бюджетную форму обучения студентов

Личные финансы
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В образовательном комитете рассказали, отменят ли бюджетную форму обучения студентов
В образовательном комитете рассказали, отменят ли бюджетную форму обучения студентов, freepik
В Украине не собираются отменять бюджетную форму обучения для студентов высших учебных заведений, введя вместо нее грантовую систему, которая будет частично покрывать стоимость обучения.
Об этом в интервью Українським Новинам рассказал глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.
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«Нет. Мы на это не пошли. Я думаю, что и не пойдем. Есть сферы, в которых государство является условным монополистом как работодатель. Например, 99% учителей работают на государство и получают средства из государственного бюджета. Несколько иная, но похожая ситуация с медиками. Атомная энергетика у нас исключительно государственная и так далее. Мы не против, чтобы их рынок готовил, потому что это не самые популярные профессии, откровенно скажем, но они нужны государству. Мы будем заказывать государством себе учителей, медиков, железнодорожников и т. д. Будет госзаказ», — так он ответил на вопрос, отменят ли госзаказ в вузах.
Относительно введения грантовой системы Бабак пояснил, что ее введение будет идти параллельно с госзаказами и не заменит последние.
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Во всех ветвях власти договорились не запускать из-за принятия законопроекта полноценную грантовую систему в этом году, а решили сделать экспериментальный проект, отметил Бабак.
«План такой, что если мы сделаем правильные выводы вместе с Министерством образования, Министерством финансов после эксперимента, мы внесем эти правки ко второму чтению, тошда есть вероятность, что мы примем его в начале следующего года, для того чтобы всем заранее была понятна система поступления», — рассказал руководитель образовательного комитета о дальнейшей судьбе грантовой системы в высшем образовании.
По материалам:
Українські Новини
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