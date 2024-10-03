Студенты получат гранты в Дії — Finance.ua

Студенты получат гранты в Дії Сегодня 16:35 — Личные финансы

Студенты получат гранты в Дії

Как сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий, подписан первый приказ Министерства образования и науки Украины о назначении государственных грантов на обучение поступающим в 2024 году.

Средства на счета высших учебных заведений для покрытия части стоимости обучения 10,809 студентов (это первые, которые подтвердили в Дії сертификат о гранте) будут уже вскоре перечислены.

Студенты, которым назначен грант, на днях получат соответствующее подтверждение в Дії.

По мере поступления дальнейших подтверждений сертификатов от студентов будут изданы следующие приказы о назначении грантов.

Окончательный срок подтверждения сертификатов в Дії — 5 ноября 2024 года.

Справка Finance.ua:

Напомним, в Дії запустили новый сервис — государственные гранты на обучение. Студенты, вступившие на контрактную форму обучения, впервые получат финансовую поддержку от государства. Грант частично или полностью покрывает стоимость обучения. Это распространенная мировая практика, которая действует в США и Европе, и впервые в этом году в Украине.

Гранты доступны студентам, которые учатся по дневной или дуальной форме на бакалавра или магистра медицинского, ветеринарного, фармацевтического направления и уже подписали контракт с университетом — участником программы.

Размер гранта от государства зависит от балла на НМТ по любым двум предметам и коэффициенту специальности:

150+ - грант от 15 000 грн

170+ - грант от 25 000 грн

Грант присваивается на учебный год и выплачивается университету двумя частями — на два семестра.

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