Студенты получат гранты в Дії — Finance.ua

Студенты получат гранты в Дії
Как сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий, подписан первый приказ Министерства образования и науки Украины о назначении государственных грантов на обучение поступающим в 2024 году.
Средства на счета высших учебных заведений для покрытия части стоимости обучения 10,809 студентов (это первые, которые подтвердили в Дії сертификат о гранте) будут уже вскоре перечислены.
Студенты, которым назначен грант, на днях получат соответствующее подтверждение в Дії.
По мере поступления дальнейших подтверждений сертификатов от студентов будут изданы следующие приказы о назначении грантов.
Окончательный срок подтверждения сертификатов в Дії — 5 ноября 2024 года.
Справка Finance.ua:
- Напомним, в Дії запустили новый сервис — государственные гранты на обучение. Студенты, вступившие на контрактную форму обучения, впервые получат финансовую поддержку от государства. Грант частично или полностью покрывает стоимость обучения. Это распространенная мировая практика, которая действует в США и Европе, и впервые в этом году в Украине.
- Гранты доступны студентам, которые учатся по дневной или дуальной форме на бакалавра или магистра медицинского, ветеринарного, фармацевтического направления и уже подписали контракт с университетом — участником программы.
- Размер гранта от государства зависит от балла на НМТ по любым двум предметам и коэффициенту специальности:
- 150+ - грант от 15 000 грн
- 170+ - грант от 25 000 грн
Грант присваивается на учебный год и выплачивается университету двумя частями — на два семестра.
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