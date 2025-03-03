Минобразования не может найти средства на повышение зарплат для педагогов — Finance.ua

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Минобразования не может найти средства на повышение зарплат для педагогов

Казна и Политика
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Минобразования не может найти средства на повышение зарплат для педагогов
Минобразования не может найти средства на повышение зарплат для педагогов
Министерство образования и науки не может найти источник средств для повышения зарплат всем работникам сферы образования.
Об этом заявил министр образования Оксен Лесовой на часе вопросов к правительству.
«Мы понимаем, что для, например, сценария одновременного повышения всем педагогическим работникам дошкольного образования, общего среднего образования, профтехобразования, высшего образования, нам нужно по меньшей мере 270 миллиардов гривен. И мы не находим сейчас источники этих средств. Нужно говорить объективно», — рассказал он.
По его словам, Минобразования разработаны сценарии повышения зарплат, которые предусматривают несколько подходов как поэтапного повышения, так и одновременно повышения заработной платы для всех категорий педагогических работников, как это и предусмотрено ст. 61 «Закона об образовании» (повышение до 3 минимальных зарплат).
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Напомним, работники образования получают одни из самых низких заработных плат в Украине. По данным Госстата, средняя заработная плата в образовании в 2024 году была 14,6 тыс. грн.
В январе этого года заработала программа «Учительская доплата», и педагоги в школах стали получать дополнительную ежемесячную выплату. Речь идет о доплате от 1000 грн «на руки» в зависимости от учебной погрузки учителя. С сентября такая доплата будет увеличена до 2 тысяч гривен. В бюджете предусмотрели на этот год 12 млрд грн субвенции, и благодаря этому учительскую доплату получают почти 500 тысяч педагогов.
По материалам:
Українські Новини
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