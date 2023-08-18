Количество активных платежных карт украинских банков уменьшилось — Finance.ua

Количество активных платежных карт украинских банков уменьшилось Сегодня 11:45 — Финтех и Карты

Количество активных платежных карт украинских банков уменьшилось

Общее количество активных карт украинских банков после достижения исторического максимума в 47,2 млн штук на конец марта этого года в апреле-июне уменьшилось на 0,6 млн штук или на 1,3% - до 46,6 млн штук.

Об этом говорится в обзоре банковского сектора, подготовленном Национальным банком Украины.

«Количество активных платежных карт уменьшилось впервые со второго квартала 2022 года», — отметил Нацбанк.

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Прежде всего это объясняется уменьшением количества платежных карт иностранных банков с 4,6 млн до 3,8 млн единиц.

При этом количество активных карт крупнейшего по размеру активов государственного «ПриватБанка» снизилось на 0,1 млн — до 26,5 млн, у остальных госбанков осталось на уровне 6,9 млн, еще 0,6 млн карт — у недавно национализированного «Сенс Банка».

В то же время у частных банков количество платежных карт выросло на 0,3 млн — до 9,5 млн штук.

«Объемы расчетов платежными картами в торговой сети в дальнейшем растут — более чем на 20% по количеству и почти на 10% по сумме во втором квартале, прежде всего за счет платежей в Украине», — подчеркнул регулятор.

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По данным регулятора, в мае и июне количество платежей составило 430,4 млн и 428,8 млн по сравнению с 385,9 млн и 383,3 млн в марте и апреле. Объем платежей картами в эти два месяца вырос до 112,6 млрд грн и 112,1 млрд грн со 105 и 104,7 млрд грн в марте и апреле.

Нацбанк также заметил уменьшение объема платежей за границей до 18,3−18,8 млрд грн в месяц во втором квартале этого года, тогда как в декабре прошлого года они достигали максимума 24,8 млрд грн, после чего снизились до 22,76 млрд грн в январе и 21,03 млрд грн в марте.

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Фінансовий клуб По материалам:

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