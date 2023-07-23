Динамика рынка платежных карт в Украине в 2023 году (инфографика) — Finance.ua

Динамика рынка платежных карт в Украине в 2023 году (инфографика) Сегодня 08:33 — Финтех и Карты

Динамика рынка платежных карт в Украине в 2023 году (инфографика)

Компания UPC (Украинский Процессинговый Центр), которая занимается обслуживанием платежных карт 36 украинских и европейских банков в 17 странах Европы, провела обзор рынка платежей за 1 полугодие 2023 года.

Оказалось, что за шесть месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года общее количество транзакций по картам клиентов UPC увеличилось на 6,5%, а денежные объемы увеличились на 13,9%. Данные по картам 15 банков-клиентов UPC в Украине позволяют проанализировать тенденции рынка и оценить изменения в прошлом году.

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«За полугодие 2023 года отмечается незначительное увеличение активности держателей карт, объемы сделок также демонстрируют рост под влиянием инфляции и увеличение денежной массы. Сейчас украинцы больше переводят и тратят на товары и услуги, чем год назад, но гораздо реже посещают АТМ», — говорит CEO UPC Антон Романчук.

Оплаты в POS-терминалах

Оплата в POS-терминалах остается самым популярным видом безналичных платежей, при этом средняя сумма чека за год увеличилась на 15% до 554 грн. Общее количество покупок увеличилось на 11,6%, но расходы держателей карт выросли на 28,6%. Этому способствовал всеобщий рост цен и увеличение денежной массы.

Снятие наличных

Количество операций по снятию наличных в банкомате уменьшилось на 26,2%. Объемы АТМ-транзакций за год увеличились на 6,1%. Клиенты банков реже снимали наличные в банкоматах — в среднем раз в месяц, но суммы снятия значительно увеличились, прибавив 44% (3937 грн на транзакцию). Это может быть обусловлено изменениями в модели поведения клиентов, в том числе вследствие блэкаутов — наличные деньги снимают «про запас».

Расчеты в интернете

Количество оплат в Интернете увеличилось на 5,8%, а их объемы на 18,1%. Средняя сумма сделки равнялась 1 613 грн, что на 11,6% больше, чем в прошлом году.

Больше всего держатели карт потратили на коммунальные услуги, видеоигры, пополняли мобильные телефоны, покупали продукты, оплачивали логистические услуги, билетов (авиа-, железнодорожных). Значительно меньше по сравнению с 2022 годом тратили на рекламные услуги (-85%) и на автозаправочных станциях (-51%).

Переводы с карты на карту

Сервис p2p-переводов продемонстрировал наибольший рост в первом полугодии 2023 года. Ведь количество таких переводов увеличилось на 21,5%, однако денежные объемы прибавили только 14,5%. Средняя сумма сделки составляла 2 303 грн. Такая тенденция наблюдается за все время полномасштабного вторжения в Украину. Заметим, что для платежного сервиса является нормой снижение среднего чека по мере роста его популярности. Также повлияла ситуация с волонтерством и различными сборами на помощь.

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