Банки начали открывать карточки для "єВідновлення": где можно получить кешбэк — Finance.ua

Банки начали открывать карточки для "єВідновлення": где можно получить кешбэк Сегодня 15:01 — Финтех и Карты

Банки начали открывать карточки для "єВідновлення": где можно получить кешбэк

Украинские банки создают карты «єВідновлення» для получения выплаты от государства за ремонт жилья, которое пострадало в результате вооруженной агрессии рф. Финучреждения предлагают кешбэки за открытие карт.

В частности, государственный ПриватБанк обещает 15% кешбэка за открытие такой карты. Для ее оформления в Приват24 нужно обновить приложение, зайти во вкладку «Кошелек», нажать меню «Добавить» и выбрать карту «єВідновлення». После открытия карты останется подать заявление на получение выплаты в приложении «Дія"и выбрать карту «єВідновлення» ПриватБанка.

Читайте также Получайте кэшбек до 20% по картам GlobusPlus в мае

monobank обещает кешбеэк 5% на все расходы по этой карте. Он подключается автоматически при первом расходе.

«А еще мы решили, что просто кешбэка мало, и поэтому 1 августа мы случайно выберем одного из клиентов, которые открыли эту карту и получили выплату от государства, и подарим ему двухкомнатную квартиру в том украинском городе, который выберет клиент-победитель», — рассказали в monobank

Для того чтобы получить выплату до 200 тысяч гривен и шанс выиграть квартиру — нужно быть владельцем или совладельцем поврежденного жилья, открыть карту monobank «єВідновлення» и подать заявление на выплату в «Дія».

Кешбэк-программу для «єВідновлення» ввел и Сэнс Банк . Со всех покупок, совершенных с карты, будет возвращаться 1%. Вывести до 25 тысяч кешбэка в месяц можно, открыв карту «Выгода». Кешбэк автоматически перенесется на «Выгоду», и можно будет вернуть реальными деньгами покупку, совершенную в сети «Эпицентр» и оплаченную или «выгодой», или картой «єВідновлення».

Читайте также Что такое кешбэк и почему его выгодно получать

Напомним, с сегодняшнего дня все граждане, чье жилье получило незначительные повреждения вследствие вооруженной агрессии рф и которое еще не было отремонтировано, смогут воспользоваться услугой «єВідновлення» для получения государственной помощи для восстановления своего жилья.

Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.