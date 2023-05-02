Получайте кэшбек до 20% по картам GlobusPlus в мае — Finance.ua

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Получайте кэшбек до 20% по картам GlobusPlus в мае
Банк Глобус увеличил кэшбек по карте GlobusPlus. Клиенты, которые пользуются картой GlobusPlus, смогут в мае получать до 20% кэшбека.
Банк позволяет выбрать 3 из 7 категорий кэшбека. Размер вознаграждения существенно выше, чем у конкурентов.
Например, по двум наиболее популярным категориям — «Продукты» и «Кафе и рестораны» — кэшбек по карте GlobusPlus выше среднего по рынку в несколько раз.
Кроме кэшбека по категориям, пользователи карты GlobusPlus смогут получать кэшбек за покупки товаров у партнеров банка: магазинов электроники и бытовой техники: «ЖЖУК» и eldorado.ua. Размер вознаграждения составляет 3%, независимо от того, какими средствами оплачивать товар — кредитными или своими. Максимальная сумма вознаграждения по категориям составляет 500 гривен в месяц, а от партнеров указана в описании каждого предложения. Минимальная, которая доступна для вывода на счет — 100 гривен.
Чтобы воспользоваться предложением банка, нужно иметь карту GlobusPlus. Зарегистрироваться в приложении. Открыть карту очень легко.
Требуется только смартфон, интернет и 10 минут времени. Процесс выглядит так:
- Нужно скачать приложение GlobusPlus, выбрать способ идентификации через «Дію» или сделать фото собственных идентификационных документов, селфи и пройти liveness, после чего заполнить в приложении краткую анкету.
- Банк проверит полученные данные и отправит на ознакомление договор.
- После этого необходимо будет подписать договор с помощью «Дія.Підпис» или другим доступным способом.
Все, вы клиент Глобус Банка. Никаких бумажных документов, визитов в отделение банка и очередей к менеджерам. Быстро, удобно и безопасно.
После регистрации вы сможете воспользоваться банковскими продуктами: открыть карту с кредитным лимитом, зарабатывать повышенный кэшбек, получить лимит на оплату частями, который сразу сможете использовать, оформить депозит и прочее.
Все эти услуги доступны сразу с виртуальной картой. Но, в случае необходимости, можно заказать и пластиковую карту. Банк отправит ее по Новой почте. Кстати, в течение мая, пластик можно заказать по акционной цене в 1 гривну.
Самое время начать извлекать выгоду вместе с GlobusPlus! Переходите по ссылке.
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