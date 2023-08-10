НБУ утвердил концепцию открытого банкинга — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ утвердил концепцию открытого банкинга

Финтех и Карты
102
НБУ утвердил концепцию открытого банкинга
НБУ утвердил концепцию открытого банкинга
Национальный банк Украины утвердил Концепцию открытого банкинга, определяющую направления развития, дорожную карту и ключевые требования по внедрению в Украине открытого банкинга. Ее принятие еще на один шаг приближает украинский платежный рынок к европейскому.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
«Внедрение в Украине открытого банкинга окажет положительное влияние на рынок финансовых услуг. В частности, будет способствовать развитию финтеха, внедрению инноваций в платежной сфере, усилению конкуренции и, как следствие, улучшению качества существующих и созданию новых платежных услуг и продуктов», — прокомментировал заместитель главы Национального банка Алексей Шабан.

Что предполагает Open Banking

Открытый банкинг предполагает структурированный и безопасный обмен данными между поставщиками платежных услуг через открытые API.
Ключевым преимуществом такого обмена является предоставление возможности пользователям финансовых услуг выбирать удобный и современный способ использования своих счетов, а для бизнеса — наладить взаимовыгодную синергию и сотрудничество, получить больше возможностей для развития своих решений.

Основные тезисы концепции:

  • открытый банкинг играет ключевую роль в будущем финансовом рынке. Речь идет о развитии новой экосистемы, основанной на интерфейсе прикладного программирования (АРІ) и предназначенной для разработки платежных продуктов и услуг — более разнообразных и привлекательных для клиентов;
  • содержание открытого банкинга заключается в том, что банки и другие поставщики платежных услуг по обслуживанию счета должны открыть свои АРІ для предоставителей нефинансовых платежных услуг с возможностью подключения к интерфейсам их сервисов с целью получения доступа к сведениям по счету пользователя и инициированию платежных операций;
  • в открытом банкинге только пользователь (физическое или юридическое лицо) решает, кто должен получить доступ к его счету и конкретному объему информации о счете;
  • в новой экосистеме открытого банкинга каждый играет определенную роль в обеспечении создания правил и принципов взаимодействия и обмена данными, которые должны быть понятны и приемлемы для банков, предоставителей финансовых и нефинансовых платежных услуг, технологических операторов;
  • в отличие от традиционного банковского обслуживания, открытый банкинг полагается на технологическую сеть банков и других предоставителей нефинансовых платежных услуг, что позволяет им осуществлять эффективный обмен информацией по предварительному согласию пользователя;
  • учитывая, что большинство рыночных решений разработано на основе открытой структуры API, благодаря открытому банкингу произойдет трансформация платежного рынка, стимулирование развития финтехов, появятся новые возможности для развития и масштабирования экосистемы, возрастет уровень конкуренции среди участников платежного рынка.

Справка Finance.ua:

  • Закон Украины «О платежных услугах» предусматривает, что открытый банкинг должен заработать в Украине в августе 2025 года.
  • Согласно Концепции, Национальный банк планирует разработать и утвердить нормативно-правовые акты, необходимые для внедрения открытого банкинга.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.