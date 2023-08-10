НБУ утвердил концепцию открытого банкинга — Finance.ua

НБУ утвердил концепцию открытого банкинга Сегодня 15:45 — Финтех и Карты

НБУ утвердил концепцию открытого банкинга

Национальный банк Украины утвердил Концепцию открытого банкинга, определяющую направления развития, дорожную карту и ключевые требования по внедрению в Украине открытого банкинга. Ее принятие еще на один шаг приближает украинский платежный рынок к европейскому.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

«Внедрение в Украине открытого банкинга окажет положительное влияние на рынок финансовых услуг. В частности, будет способствовать развитию финтеха, внедрению инноваций в платежной сфере, усилению конкуренции и, как следствие, улучшению качества существующих и созданию новых платежных услуг и продуктов», — прокомментировал заместитель главы Национального банка Алексей Шабан.

Что предполагает Open Banking

Открытый банкинг предполагает структурированный и безопасный обмен данными между поставщиками платежных услуг через открытые API.

Ключевым преимуществом такого обмена является предоставление возможности пользователям финансовых услуг выбирать удобный и современный способ использования своих счетов, а для бизнеса — наладить взаимовыгодную синергию и сотрудничество, получить больше возможностей для развития своих решений.

Основные тезисы концепции:

открытый банкинг играет ключевую роль в будущем финансовом рынке. Речь идет о развитии новой экосистемы, основанной на интерфейсе прикладного программирования (АРІ) и предназначенной для разработки платежных продуктов и услуг — более разнообразных и привлекательных для клиентов;

содержание открытого банкинга заключается в том, что банки и другие поставщики платежных услуг по обслуживанию счета должны открыть свои АРІ для предоставителей нефинансовых платежных услуг с возможностью подключения к интерфейсам их сервисов с целью получения доступа к сведениям по счету пользователя и инициированию платежных операций;

в открытом банкинге только пользователь (физическое или юридическое лицо) решает, кто должен получить доступ к его счету и конкретному объему информации о счете;

в новой экосистеме открытого банкинга каждый играет определенную роль в обеспечении создания правил и принципов взаимодействия и обмена данными, которые должны быть понятны и приемлемы для банков, предоставителей финансовых и нефинансовых платежных услуг, технологических операторов;

в отличие от традиционного банковского обслуживания, открытый банкинг полагается на технологическую сеть банков и других предоставителей нефинансовых платежных услуг, что позволяет им осуществлять эффективный обмен информацией по предварительному согласию пользователя;

учитывая, что большинство рыночных решений разработано на основе открытой структуры API, благодаря открытому банкингу произойдет трансформация платежного рынка, стимулирование развития финтехов, появятся новые возможности для развития и масштабирования экосистемы, возрастет уровень конкуренции среди участников платежного рынка.

Справка Finance.ua:

Закон Украины «О платежных услугах» предусматривает, что открытый банкинг должен заработать в Украине в августе 2025 года.

Согласно Концепции, Национальный банк планирует разработать и утвердить нормативно-правовые акты, необходимые для внедрения открытого банкинга.

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