Военнослужащие имеют право на получение ежегодного денежного пособия для оздоровления в размере их денежного довольствия.
Министерство обороны разъяснило, когда именно военные приобретают такое право.
Согласно Порядку выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам, который утвержден приказом Министерства обороны Украины:
- Военнослужащим, которые приобрели (приобретают) право на получение ежегодного основного (каникулярного) отпуска, один раз в год выплачивается денежное пособие для оздоровления в размере месячного денежного довольствия.
Согласно Закону Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей»:
- Военнослужащим продолжительность ежегодного основного отпуска в году начала военной службы исчисляется из расчета 1/12 части продолжительности отпуска […], за каждый полный месяц службы до конца календарного года.
Таким образом, военнослужащие приобретают право на отпуск и пособие для оздоровления сразу после первого полного месяца службы.
Условия
Следует отметить: законодательно прописано, что ежегодный основной отпуск предоставляется при одновременном отсутствии не более 30% общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения.
Кроме того, могут быть другие объективные причины отказа в предоставлении отпуска: например, уже составленный наперед график отпусков.
Также отметим, что денежное пособие для оздоровления предоставляется военнослужащим:
- в случае выбытия их в ежегодный основной отпуск полной продолжительности или во вторую часть ежегодного основного отпуска, в том числе в разрешенных случаях за неиспользованный отпуск за прошлые годы;
- без выбытия в отпуск (по их рапорту в течение текущего года) на основании приказа командира воинской части, а командиру (начальнику) — на основании приказа высшего командира (начальника) с указанием в нем суммы денежного пособия.
Ранее мы сообщали, что депутаты инициировали повышение базового денежного довольствия военнослужащих Вооруженных сил до 100 тыс. грн.
