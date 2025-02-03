Когда в Украине может начаться обращение евро — прогноз Гетманцева Сегодня 17:01 — Валюта

Когда в Украине может начаться обращение евро — прогноз Гетманцева

О введении евро в обращение в Украине можно говорить не ранее 2035 года.

Об этом в интервью Українським Новинам сказал депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

«Поэтому точно говорить об этом рано и даже при условии вступления в Европейский Союз, мы сможем об этом говорить не ранее 2035 года. Это такой, знаете, сказочный сценарий, что в 2035 году в Украине появится евро», — рассказал нардеп.

Он подчеркнул, что даже при условии вступления в ЕС, начало обращения евро в Украине не обязательно.

Гетманцев привел пример, что Польша, Чехия, Венгрия, Болгария, Румыния не торопятся переходить на евро, а Дания при вступлении в ЕС договорилась не отказываться от собственной валюты.

Швеция провела референдум, на котором люди отказались от обращения евро и вопрос «завис», отметил он.

Также депутат рассказал, что только во время переходного периода возможно одновременное обращение национальной валюты (гривны) и евро.

Напомним, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов прогнозирует , что при благоприятных военных и экономических обстоятельствах привязка гривны к евро как основной иностранной валюте может произойти не ранее 2028 года. Вместе с тем эксперт считает, что это «идеальный» сценарий, реализация которого потребует соблюдения не менее 5 основных требований.

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Ранее первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявляла , что евро заменит доллар в качестве курсообразующей валюты для украинской гривны. Но это произойдет очень незаметно для рынка.

Согласно информации польских СМИ, лишь немногим менее 31% поляков поддерживает введение евро. Это гораздо меньше, чем средний показатель в ЕС. Согласно прогнозам, можно серьезно говорить о присоединении Польши к еврозоне через десять лет. За это время Польша сможет выполнить все требования и приблизиться к самым богатым странам ЕС.

Українські Новини По материалам:

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