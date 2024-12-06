Когда появится электронное направление на ВВК в «Резерв+» — Минобороны Сегодня 12:00 — Личные финансы

Когда появится электронное направление на ВВК в «Резерв+» — Минобороны

Направление на военно-врачебную комиссию (ВВК) можно будет получать через приложение «Резерв+» до конца февраля 2025 года. Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

По ее словам, Министерство обороны будет постепенно масштабировать эту реформу. В будущем военнообязанные смогут проходить медицинский осмотр в любом гражданском учреждении на свой выбор.

«Процедура ВВК будет разделена на два этапа: медицинский осмотр в гражданских учреждениях и административную часть, которую будет осуществлять система Минобороны. Такой подход сделает процесс децентрализованным, автономным, цифровизированным и удобным для военных, а также значительно снизит коррупционные риски», — пояснила Черногоренко.

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Минобороны прорабатывает возможность добавления функции отслеживания повесток в приложении «Резерв+». Техническая реализация не сложная, сейчас оцениваются нормативные аспекты и ожидается поддержка правительства.

Справка Finance.ua:

Граждане Украины, которые забронированы на предприятии, могут проверять статус бронирования в приложении Резерв+. Однако бывают случаи, когда данные в приложении и временном удостоверении могут разниться. Как действовать в таком случае и может ли это стать причиной отмены бронирования.

Украинцы, которые находятся за рубежом и нарушили правила воинского учета, смогут уплатить штрафы через приложение «Резерв+», если ВРУ примет законопроект № 12 093. Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

УНН По материалам:

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