Когда появится электронное направление на ВВК в «Резерв+» — Минобороны — Finance.ua
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Когда появится электронное направление на ВВК в «Резерв+» — Минобороны

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Когда появится электронное направление на ВВК в «Резерв+» — Минобороны
Когда появится электронное направление на ВВК в «Резерв+» — Минобороны
Направление на военно-врачебную комиссию (ВВК) можно будет получать через приложение «Резерв+» до конца февраля 2025 года. Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.
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По ее словам, Министерство обороны будет постепенно масштабировать эту реформу. В будущем военнообязанные смогут проходить медицинский осмотр в любом гражданском учреждении на свой выбор.
«Процедура ВВК будет разделена на два этапа: медицинский осмотр в гражданских учреждениях и административную часть, которую будет осуществлять система Минобороны. Такой подход сделает процесс децентрализованным, автономным, цифровизированным и удобным для военных, а также значительно снизит коррупционные риски», — пояснила Черногоренко.
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Минобороны прорабатывает возможность добавления функции отслеживания повесток в приложении «Резерв+». Техническая реализация не сложная, сейчас оцениваются нормативные аспекты и ожидается поддержка правительства.

Справка Finance.ua:

  • Граждане Украины, которые забронированы на предприятии, могут проверять статус бронирования в приложении Резерв+. Однако бывают случаи, когда данные в приложении и временном удостоверении могут разниться. Как действовать в таком случае и может ли это стать причиной отмены бронирования.
  • Украинцы, которые находятся за рубежом и нарушили правила воинского учета, смогут уплатить штрафы через приложение «Резерв+», если ВРУ примет законопроект № 12 093. Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.
По материалам:
УНН
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