Когда направляется налоговое требование и каковы его последствия — Finance.ua

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Когда направляется налоговое требование и каковы его последствия

Личные финансы
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Когда направляется налоговое требование и каковы его последствия
Когда направляется налоговое требование и каковы его последствия
Когда у налогоплательщика возник налоговый долг, контролирующий орган направляет (вручает) ему налоговое требование.
Об этом рассказали в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.
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Какие сведения должно содержать налоговое требование

Налоговое требование должно содержать сведения о:
  • факте возникновения налогового долга и права налогового залога;
  • размере налогового долга, обеспечиваемого налоговым залогом;
  • обязанности погасить налоговый долг и возможные последствия его непогашения в установленный срок;
  • предупреждении об описании активов, которые в соответствии с законодательством могут являться предметом налогового залога;
  • возможных дате и времени проведения публичных торгов по их продаже.
Налоговое требование направляется также плательщикам, самостоятельно подавшим налоговые декларации, но не погасившим суммы налоговых обязательств в установленные НКУ сроки, без предварительной отправки (вручения) налогового уведомления-решения.
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В случае возникновения у налогоплательщика налогового долга, контролирующий орган направляет (вручает) ему налоговое требование в порядке, определенном для отправки (вручения) налогового уведомления-решения.
Налоговое требование может направляться (вручаться) контролирующим органом по месту учета налогоплательщика, в котором учитывается налоговый долг налогоплательщика.

Минимальный порог для отправки требования

Налоговый орган не направляет/не вручает налоговое требование и не применяет меры, направленные на погашение (взыскание) налогового долга, если общая сумма налогового долга налогоплательщика не превышает ста восьмидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (3060,0 грн)
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В случае увеличения общей суммы налогового долга до размера, превышающего сто восемьдесят необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, контролирующий орган направляет (вручает) налоговое требование такому налогоплательщику.
Срок давности, определенный п. 102.4 ст. 102 НКУ для взыскания налогового долга, в таком случае начинается не ранее дня возникновения налогового долга в сумме, превышающей сто восемьдесят необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.
В налоговой службе напоминают, что узнать наличие или отсутствие задолженности перед бюджетом граждане могут через Электронный кабинет налогоплательщика или с помощью бесплатного мобильного приложения «Моя налоговая», а также они могут обратиться в Центры обслуживания плательщиков по месту регистрации.
По материалам:
Finance.ua
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