Налоговая хочет изменить подходы к отнесению плательщиков к рисковым — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Налоговая хочет изменить подходы к отнесению плательщиков к рисковым

77
Налоговая хочет изменить подходы к отнесению плательщиков к рисковым
Налоговая хочет изменить подходы к отнесению плательщиков к рисковым
Государственная налоговая служба Украины предлагает Министерству финансов обновить справочник кодов рисковости налогоплательщиков и добавить в него четыре пункта.
Об этом сообщил глава ГНС ​​Руслан Кравченко.
Он уже подписал соответствующий приказ.
«Налогоплательщики получат более четкое понимание, почему они попадают в рисковые, и смогут сориентироваться, какую информацию и копии документов необходимо предоставить комиссии», — отметил Кравченко.
Читайте также
Принятыми изменениями уточняются коды налоговой информации, которые не применяются к производителям или поставщикам услуг, или же наоборот, используются только для этих категорий плательщиков, а также меняется период анализа операций с рисковыми контрагентами — теперь будут учитываться только операции, совершенные не ранее, чем было принято решение о рисковости контрагента.
Новые коды будут касаться:
  • сомнительных операций по закупке больших объемов услуг или работ без реальных условий для их выполнения;
  • привлечения к операциям неплательщиков НДС без необходимых ресурсов для выполнения указанных работ;
  • экспорта товаров неизвестного происхождения в режиме РЭЗ;
  • отсутствия плательщика по налоговому адресу, что делает невозможным проведение документальной проверки.
«Мы уже передали в Минфин свои предложения по изменениям в Порядок остановки регистрации налоговых накладных. Теперь — совершенствуем работу комиссий, чтобы налогоплательщики четко понимали, почему они попали в перечень рисковых», — рассказал глава ГНС.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems