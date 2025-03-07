Налоговая хочет изменить подходы к отнесению плательщиков к рисковым — Finance.ua

Налоговая хочет изменить подходы к отнесению плательщиков к рисковым
Государственная налоговая служба Украины предлагает Министерству финансов обновить справочник кодов рисковости налогоплательщиков и добавить в него четыре пункта.
Об этом сообщил глава ГНС Руслан Кравченко.
Он уже подписал соответствующий приказ.
«Налогоплательщики получат более четкое понимание, почему они попадают в рисковые, и смогут сориентироваться, какую информацию и копии документов необходимо предоставить комиссии», — отметил Кравченко.
Принятыми изменениями уточняются коды налоговой информации, которые не применяются к производителям или поставщикам услуг, или же наоборот, используются только для этих категорий плательщиков, а также меняется период анализа операций с рисковыми контрагентами — теперь будут учитываться только операции, совершенные не ранее, чем было принято решение о рисковости контрагента.
Новые коды будут касаться:
- сомнительных операций по закупке больших объемов услуг или работ без реальных условий для их выполнения;
- привлечения к операциям неплательщиков НДС без необходимых ресурсов для выполнения указанных работ;
- экспорта товаров неизвестного происхождения в режиме РЭЗ;
- отсутствия плательщика по налоговому адресу, что делает невозможным проведение документальной проверки.
«Мы уже передали в Минфин свои предложения по изменениям в Порядок остановки регистрации налоговых накладных. Теперь — совершенствуем работу комиссий, чтобы налогоплательщики четко понимали, почему они попали в перечень рисковых», — рассказал глава ГНС.
Поделиться новостью