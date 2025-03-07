Налоговая хочет изменить подходы к отнесению плательщиков к рисковым — Finance.ua

Налоговая хочет изменить подходы к отнесению плательщиков к рисковым Сегодня 11:33

Налоговая хочет изменить подходы к отнесению плательщиков к рисковым

Государственная налоговая служба Украины предлагает Министерству финансов обновить справочник кодов рисковости налогоплательщиков и добавить в него четыре пункта.

Об этом сообщил глава ГНС ​​Руслан Кравченко.

Он уже подписал соответствующий приказ.

«Налогоплательщики получат более четкое понимание, почему они попадают в рисковые, и смогут сориентироваться, какую информацию и копии документов необходимо предоставить комиссии», — отметил Кравченко.

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Принятыми изменениями уточняются коды налоговой информации, которые не применяются к производителям или поставщикам услуг, или же наоборот, используются только для этих категорий плательщиков, а также меняется период анализа операций с рисковыми контрагентами — теперь будут учитываться только операции, совершенные не ранее, чем было принято решение о рисковости контрагента.

Новые коды будут касаться:

сомнительных операций по закупке больших объемов услуг или работ без реальных условий для их выполнения;

привлечения к операциям неплательщиков НДС без необходимых ресурсов для выполнения указанных работ;

экспорта товаров неизвестного происхождения в режиме РЭЗ;

отсутствия плательщика по налоговому адресу, что делает невозможным проведение документальной проверки.

«Мы уже передали в Минфин свои предложения по изменениям в Порядок остановки регистрации налоговых накладных. Теперь — совершенствуем работу комиссий, чтобы налогоплательщики четко понимали, почему они попали в перечень рисковых», — рассказал глава ГНС.

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