Когда начнут обследовать разрушенное жилье, и можно ли его восстанавливать без актов: объяснение адвоката — Finance.ua

Когда начнут обследовать разрушенное жилье, и можно ли его восстанавливать без актов: объяснение адвоката

Сегодня 09:03 — Личные финансы

Когда начнут обследовать разрушенное жилье, и можно ли его восстанавливать без актов: объяснение адвоката, r2p.org.ua

Правительство заменило подачу бумажного заявления на обследование разрушенного жилья путем подачи через «Дію».

Адвокат Роман Симутин спросил в нескольких общинах, получают ли они информацию о поданных заявках через «Дію». Выяснил: когда и в какой форме эти сведения передадут на места, неизвестно, потому что не расписали процесс обмена информацией, хотя постановление приняли 26 марта, и прошло уже почти три недели.

"Многие общины акты не составляют, ссылаясь на разные причины: большое количество разрушенных домов, нехватка работников, ждут разъяснений, — объясняет Роман Симутин. — Но акт всегда можно переделать, а еще есть возможность фиксации восстановлений разрушенного жилья. Если идет промедление с составлением акта, советую такой алгоритм для людей, которые вернулись и хотят восстанавливать свои дома:

1) Подайте информацию через «Дію» или заявление в ЦПАУ, паспорт\код и право собственности.

2) Вызовите 102, запишите, кто принял, номер и ориентировочный день приезда группы. Можно не вызвать полицию, но у многих уничтожено еще и имущество. Верховная Рада Украины примет закон о возмещении ущерба за разрушенное жилье, но за имущество пока речь не идет. Но если примут отдельно и по поводу имущества, то во время следственных действий, в частности, и вашего допроса, вы зафиксируете не только факт разрушенного жилья, но и факт уничтожения вещей, техники и т.п.

3) Если от общины никто не идет составлять акт обследования жилья и не обещают даже примерно, когда возьмутся — составляйте самостоятельно. Привлеките соседей, сфотографируйте со всех сторон и с привязкой к местности, подпишитесь вместе с соседями и приводите дом в порядок. Только помните главное: храните чеки и, когда придут составлять акт из общины, требуйте внесения суммы на восстановление в акт. Он — это базовый документ, на основании которого производится оценка и выплаты, поэтому его составление является обязательным. Пусть даже вы составите его через два месяца, но у вас на руках должен быть этот акт непременно".

Справка Finance.ua:

в Верховной Раде зарегистрировали проект закона о компенсации за имущество, утраченное или уничтоженное в результате агрессии россии на территории Украины. Законопроект предусматривает справедливые возмещения пострадавшим, но есть и те, кому могут отказать в получении компенсаций;

Кабмин будет возмещать украинцам стоимость до 150 кв. м уничтоженного российскими оккупантами жилья. Об этом сообщил 2 апреля во время брифинга советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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