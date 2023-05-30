Когда можно будет не платить за коммунальные услуги? Рада готовит новый закон — Finance.ua
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Когда можно будет не платить за коммунальные услуги? Рада готовит новый закон

Личные финансы
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Когда можно будет не платить за коммунальные услуги? Рада готовит новый закон
Когда можно будет не платить за коммунальные услуги? Рада готовит новый закон
В Верховной Раде готовят новый закон, предусматривающий возможность не оплачивать коммуналку в случае непроживания лица в доме и при отсутствии счетчиков.
Об этом говорится в проекте закона № 9328 «О жилищно-коммунальных услугах».
«С целью предотвращения неправомерного начисления платы за жилищно-коммунальные услуги в случае фактического непроживания зарегистрированного лица и непользования коммунальными услугами (при отсутствии приборов учета) предлагается установить соответствующий механизм прекращения начисления платы за жилищно-коммунальные услуги», — говорится в пояснительной записке.
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Для того чтобы не платить, житель уведомляет эксплуатационную структуру о своем непроживании письменно (заявлением). Факт непроживания зарегистрированного лица также может устанавливаться судом по спору между потребителем и исполнителем коммунального обеспечения.
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Напомним, пенсионеры, проживающие в сельской местности, кроме пенсии и доплат за возраст, имеют право на льготы по оплате коммунальных услуг. Более того, некоторые категории сельских пенсионеров вообще ничего не платят за коммуналку.
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Так, 100% скидку на оплату коммунальных услуг гарантированно получают пенсионеры, работавшие, в частности педагогическими или медицинскими работниками, фармацевтами, библиотекарями, работниками по защите растений в сельской местности и поселках городского типа.
Однако эта скидка предоставляется только в том случае, если среднемесячный доход льготника за шесть месяцев не превышает величину дохода, которая дает право на налоговую социальную льготу 2023 года — 3760 гривен. Если ваша пенсия превысила 3760 гривен, то получать льготы на оплату коммуналки вы не будете. При этом можно обратиться в Пенсионный фонд о назначении жилищной субсидии.
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