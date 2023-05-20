Долги украинцев за коммуналку могут отразиться на кредитной истории — Finance.ua

Долги украинцев за коммуналку могут отразиться на кредитной истории
Долги украинцев за коммуналку могут отразиться на кредитной истории.
Об этом сообщил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.
Энергетические компании будут периодически передавать информацию о задолженности бытовых клиентов в Украинское бюро кредитных историй.
По состоянию на 1 мая бытовые потребители накопили задолженность более одного месяца за потребленную электроэнергию в размере более 1,7 млрд грн.
Если клиент, подпадающий под критерии, определенные поставщиком, обратится в финансовое учреждение для получения кредита, то кредитор будет видеть его кредитную историю, включая информацию о задолженности за потребленную электроэнергию.
Эти данные позволят кредитору оценить риски и решить, предоставлять ли кредит такому клиенту.
Есть клиенты, которые не платят за использованную электроэнергию и другие коммунальные услуги, но при этом берут кредиты, например, на очередные новые iPhone. Именно на таких клиентов и рассчитана такая активность. Сегодня важно, чтобы все клиенты чувствовали ответственность и платили за полученные коммунальные услуги в полном объеме, потому что это позволит энергетикам и дальше удерживать энергетический фронт", — отметили в Yasno.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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