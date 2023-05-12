Для украинцев дорожает коммуналка: как изменились платежки за год — Finance.ua

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Для украинцев дорожает коммуналка: как изменились платежки за год

Личные финансы
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Для украинцев дорожает коммуналка: как изменились платежки за год
Для украинцев дорожает коммуналка: как изменились платежки за год
В Украине дорожают жилищно-коммунальные услуги. Так, с апреля 2022 по апрель 2023 года общее подорожание составило 4%. Пока украинцы на 20,6% больше платят за содержание и ремонт жилья.
Об этом свидетельствуют данные Госстата.
На втором месте по подорожанию — уборка мусора. Стоимость этой услуги подорожала на 17%. Также добавили в цене:
  • услуги по управлению многоквартирными домами — на 1,8%;
  • водоснабжение — на 0,8%;
  • канализация — на 0,7%.
В то же время стоимость некоторых услуг не изменилась. К примеру:
  • электроэнергия;
  • горячая вода и отопление.
Более того, природный газ даже подешевел. Снижение расценок составило 0,4%.

Что произошло с ценами за последний месяц

С марта по апрель общая стоимость услуг ЖКХ в Украине практически не изменилась. Правда, на некоторые отдельные услуги расценки все же пересмотрели:
  • содержание и ремонт жилья подорожало на 0,1%;
  • услуги по управлению многоквартирными домами — на 0,3%;
  • водоснабжение подешевело на 0,8%;
  • канализация — на 0,5%.
Для украинцев дорожает коммуналка: как изменились платежки за год

Стоимость электроэнергии изменится летом

Тарифы на электроэнергию, по словам эксперта по энергетике Геннадия Рябцева, будут пересмотрены с 1 июня или с 1 июля 2023 года. По его словам, энергокомпании сейчас работают себе в убыток, поскольку ни у них, ни у государства нет других источников, которые позволили бы восстановить энергосистему.
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«К сожалению, единственным выходом из сложившейся ситуации является повышение цен. Повышать цены до 5−10 грн за кВт/ч — это неподъемный рост для большинства домохозяйств. Поэтому сейчас предлагается несколько вариантов роста стоимости энергоносителей, в том числе повышение цен с 1 44−1,68 грн за кВт/ч до 2,4−2,8 грн за кВт/ч», — говорит он.
Напомним, до конца весны, согласно решению Кабмина от 25 апреля, украинцы будут оплачивать электроэнергию по старым ценам, а именно:
  • 1,44 грн (с НДС) за 1 кВт-ч — для домохозяйств, потребляющих до 250 кВт-ч (включительно) в месяц;
  • 1,68 грн (с НДС) за 1 кВт-ч — для домохозяйств, потребляющих более 250 кВт-ч (включительно) в месяц.
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По материалам:
Finance.ua
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