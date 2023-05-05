Экономически обоснованный тариф на электроэнергию для украинцев почти в четыре раза выше действующего — НКРЭКУ Сегодня 12:00 — Энергетика

Действующий тариф на электроэнергию для населения Украины покрывает только четверть стоимости.

Об этом в интервью «Энерго бизнес» рассказал председатель Нацкомиссии, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Константин Ущаповский.

Он отметил, что положением о возложении спецобязательств на участников рынка электроэнергии установлен фиксированный тариф на электричество для населения. Срок действия положения истекал 30 апреля, но Кабинет Министров в апреле продлил этот период еще на месяц — до 31 мая.

Читайте также В Украине создадут фонд для программ энергоэффективности

«Установленная Кабинетом Министров фиксированная цена на электрическую энергию для бытовых потребителей не покрывает все составляющие затраты на производство, передачу (распределение) и поставку электрической энергии бытовым потребителям. Фиксированная цена удерживается на льготном уровне за счет механизма возложения специальных обязанностей на государственных производителей электрической энергии — «Энергоатом» и «Укргидроэнерго».

Экономически обоснованная цена на электрическую энергию для потребителей (в том числе — бытовых) значительно выше фиксированных цен для бытовых потребителей и сегодня составляет более 6 грн за кВт-ч (с учетом налога на добавленную стоимость)", — рассказал Ущаповский.

По его словам, в этой цифре пять составляющих:

3,24 грн/кВт-ч — средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии на рынке на «сутки вперед» за март;

0,43 грн/кВт-ч — тариф на услуги по передаче с 1 апреля;

1,32 грн/кВт-ч — средневзвешенный тариф на услуги по распределению электроэнергии для второго класса напряжения;

0,115 грн/кВт-ч — средневзвешенный тариф на услуги поставщика универсальных услуг; а также 20% НДС.

Средневзвешенная фиксированная цена на электрическую энергию для населения сейчас составляет 1,56 грн/кВт-ч с учетом НДС, добавил глава НКРЭКУ.

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇 Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

Гордон По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.