В Украине упростят процедуру оформления пособия на оплату коммуналки — Finance.ua

В Украине упростят процедуру оформления пособия на оплату коммуналки Сегодня 17:40 — Личные финансы

В Украине упростят процедуру оформления пособия на оплату коммуналки

В скором времени в Украине упростят оформление и получение финансовой помощи на оплату коммунальных услуг. Сообщения о праве на субсидию будут отправлять через приложение «Дія». Украинцы смогут принять предложение о помощи или отказаться.

Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович

По словам Жолнович, гражданам, которые тратят на оплату коммунальных услуг более 15% доходов, будут в превентивном порядке предлагать субсидии.

«Мы сможем сказать: вы имеете право на субсидию. Мы видим, что у вас пять членов семьи проживают вместе, вот ваши доходы — мы сделали верификацию. Ваши расходы по коммуналке больше, чем ваши доходы в процентном соотношении. И мы можем вам такую помощь предложить», — рассказала Жолнович.

Она сообщила, что такие предложения будут формироваться на данных государственных органов о доходах каждого домохозяйства и его расходах на коммунальные услуги. По ее словам, к моменту поступления сообщения в «Дію» для субсидианта уже сформируют пакет документов в Пенсионном фонде.

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