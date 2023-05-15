В Украине упростят процедуру оформления пособия на оплату коммуналки — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине упростят процедуру оформления пособия на оплату коммуналки

Личные финансы
38
В Украине упростят процедуру оформления пособия на оплату коммуналки
В Украине упростят процедуру оформления пособия на оплату коммуналки
В скором времени в Украине упростят оформление и получение финансовой помощи на оплату коммунальных услуг. Сообщения о праве на субсидию будут отправлять через приложение «Дія». Украинцы смогут принять предложение о помощи или отказаться.
Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович.
По словам Жолнович, гражданам, которые тратят на оплату коммунальных услуг более 15% доходов, будут в превентивном порядке предлагать субсидии.
Читайте также
«Мы сможем сказать: вы имеете право на субсидию. Мы видим, что у вас пять членов семьи проживают вместе, вот ваши доходы — мы сделали верификацию. Ваши расходы по коммуналке больше, чем ваши доходы в процентном соотношении. И мы можем вам такую помощь предложить», — рассказала Жолнович.
Место для вашей рекламы
Она сообщила, что такие предложения будут формироваться на данных государственных органов о доходах каждого домохозяйства и его расходах на коммунальные услуги. По ее словам, к моменту поступления сообщения в «Дію» для субсидианта уже сформируют пакет документов в Пенсионном фонде.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Novyny.live
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.